Panchine rosse ed un progetto educativo: Formula Servizi celebra la Festa delle donne

Lunedì saranno posizionate due panchine rosse nelle aree esterne prossime all’entrata delle sedi delle Cooperative di Forlì, in via Monteverdi 6b, e di Riccione, in via Circonvallazione 9, rispettivamente alle 9.30 e alle 11.30