Pane e internet, nuovo incontro per imparare a usare il "fascicolo sanitario elettronico"

Continuano in Biblioteca a Cattolica gli eventi di cultura digitale organizzati con la Regione nell'ambito del progetto Pane e Internet - Cittadini 100% digitali. Giovedì 14 novembre alle ore 17,30 si torna a parlare di Fascicolo Sanitario Elettronico ed in particolare verranno approfonditi gli aspetti più importanti per chi vuole gestire comodamente da casa il proprio Fascicolo Sanitario.

Nel pomeriggio verranno affrontati i temi riguardanti: il Fascicolo Sanitario Elettronico e a cosa serve; Come iscriversi e come utilizzarlo; Quali sono le opportunità offerte dal Fascicolo Sanitario Elettronico; i Pagamenti in sanità. Cosa sono e come farli; Casi ed esempi. L'esperto che terrà l'incontro è disposizione per rispondere a domande e dubbi. La partecipazione è gratuita

Per informazioni: 0541 966612