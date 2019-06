Paolo Cevoli travolge con l'accoglienza romagnola e Gianni Morandi canta Romagna mia

Fra le principali virtù dei romagnoli spicca il senso dell’accoglienza e la capacità di essere ospitali nei confronti di chiunque. A queste tipiche qualità Paolo Cevoli dedica la 6° puntata di “Romagnoli DOP”, la web serie sui romagnoli e chi si sente tale, che sta spopolando online. L’accoglienza intesa come l'abilità innata di far sentire a casa propria tutti coloro che arrivano in Romagna, non solo turisti, ma anche le persone che si trasferiscono in questa terra per lavoro o sono in cerca dell’amore della loro vita. "Il mio babbo diceva: quando sono contenti i clienti siamo contenti anche noi! – racconta Paolo Cevoli – In Romagna possono venire tutti, da quelli con la Ferrari a quelli che arrivano in autostop".

Paolo Cevoli commenta questa qualità dei Romagnoli con Rudy Zerbi che sottolinea come il romagnolo sia “sharing”, nel senso che condivide sempre le gioie con gli altri, ma anche con Gianni Morandi, che ricorda il suo amico Lucio Dalla e quando ha cantato Romagna Mia davanti al Papa, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Fantoni, Roberto Mercadini, Andrea Mingardi, Dulio Pizzocchi e Andrea Vasumi.