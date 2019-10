Pari diritti e opportunità, al via la Settimana nazionale della dislessia

L'Associazione Italiana Dislessia (AID) organizza la quarta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si tiene dal 7 al 13 ottobre, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici. Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Gli eventi in città

Lunedì 7 ottobre, ore 16-19:30 "I Disturbi Specifici di Apprendimento: cosa sono e come si manifestano" presso la Scuola Media "A. Bertola", con lo psicologo Enrico Savelli. Intervengono Mattia Morolli, assessore scuola e politiche educative; Antonietta Cifolilli, Dirigente Scolastico Scuola Media “A. Bertola”; Rappresentante Ufficio Scolastico Territoriale di Rimini. L'evento, ad ingresso libero e gratuito, è rivolto in particolare ai genitori.

Per maggiori informazioni sul corso e prenotare il proprio posto, telefonare al numero di sezione 331 21 00 932.



Venerdì 11 ottobre, ore 16-19.30, proiezione del film "Bulli a metà" alla scuola media "A. Bertola", con la partecipazione del giovane regista, Davide Mongia. L'evento è ad ingresso libero e gratuito. Durante la mattinata si svolgeranno delle proiezioni riservate agli alunni delle scuole secondarie di I° grado della provincia.

L'Associazione Italiana Dislessia nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici). Per una donazione: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.