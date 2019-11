L'avventura di Yuri, Sara e Giacomo: seimila chilometri a piedi attraverso il Sentiero Italia

Dal bianco delle Dolomiti alla pietra vulcanica dell'Etna. È il Sentiero Italia, l'alta via più lunga del mondo. Oltre seimila chilometri di cammino, tra percorsi sterrati e mulattiere. Tracciato nel 1983, il percorso è stato per anni dimenticato dagli escursionisti. Yuri, Sara e Giacomo stanno facendo rinascere la leggenda con il progetto Va' sentiero, un viaggio di nove mesi lungo 6.880 chilometri che cavalca ininterrottamente la dorsale montuosa italiana. “Amiamo il nostro paese e vogliamo meritarci le meraviglie che ci circondano, impegnandoci in prima persona a fare qualcosa di concreto. Nel 2017 abbiamo scoperto l’esistenza del Sentiero Italia: l’alta via più lunga al mondo, un tesoro che da vent’anni dorme un sonno profondo. Subito è nato in noi il desiderio intimo di percorrerlo, scoprirlo. Ben presto, abbiamo compreso che questo viaggio deve diventare un’esperienza inclusiva e coinvolgente. Vogliamo rilanciare il Sentiero Italia, farlo conoscere in tutto il mondo e così facendo dare voce alle terre alte, luoghi meravigliosi ma spesso dimenticati, che da decenni subiscono il fenomeno dello spopolamento. Il nostro sogno è che questa esperienza sia il seme per una svolta positiva per le montagne italiane.”

L’obiettivo è certamente ambizioso, anche per questo i ragazzi hanno scelto di aprire il viaggio a tutti, offrendo la possibilità a chi lo desidera di prendere parte ad alcune delle tappe del cammino. L’associazione Chiocciola la casa del nomade che gestisce il MUSSS Museo Naturalistico di Pennabilli e coordina il programma escursionistico del Parco Sasso Simoncello, da anni si occupa di tematiche legate all’educazione al paesaggio e all’abitare luoghi di montagna ha scelto di accogliere i tre ragazzi e tutto il team di Va’ sentiero nella giornata di pausa prevista per giovedì 14 novembre. Il 13 novembre il percorso prevede la camminata da Passo della Calla a Badia Prataglia, venerdì 15 dopo un giorno passato a Pennabilli i ragazzi di Va’ sentiero riprenderanno il cammino in direzione Verghereto.