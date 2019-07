Lo chef Maurizio Salvigni punta tutto sul gluten free: è il quarto ristorante in Italia

Il ristorante I Tre Re di Poggio Berni diventa total gluten free. Lo storico ristorante guidato dallo chef Maurizio Salvigni è da poco diventato il 4° ristorante total gluten free in Italia. La scelta di andare incontro ai bisogni di una sempre più crescente clientela celiaca, unitamente all'aumento vertiginoso della “Gluten Sensitivity” ha convinto lo chef a fare questo passo “estremo”. Da qualche settimana, infatti, il menù è stato “attualizzato” e “rimodulato” nella versione total gluten free. Lo chef Salvigni garantisce stesse ricette di sempre e gusto inalterato e invita tutti - celiaci e non - a metterlo alla prova. "E' un luogo comune che deve essere sfatato quello secondo il quale i piatti e gli alimenti privi di glutine debbano essere consumati solo da chi soffre di celiachia - afferma Salvigni - Anche coloro che non sono colpiti da questo disturbo hanno la possibilità di trarre benefici, purché si facciano scelte ponderate e seguite da professionisti dell'alimentazione".

"Le ricerche compiute in tutto il mondo da nutrizionisti di prestigio e da biologi di chiara fama - continua Salvigni - hanno da tempo messo in evidenza le caratteristiche infiammatorie del glutine in soggetti particolarmente sensibili. L'eccessiva assunzione di questa proteina, infatti, non è pericolosa solo per i soggetti celiaci. Chiedete al vostro nutrizionista, vi aprirà un mondo a molti sconosciuto. Anche se la stragrande maggioranza della popolazione non ha affatto problemi ad entrare in contatto con questa sostanza assolutamente naturale, la decisione presa dallo chef Maurizio Salvigni va comunque in una direzione di una cucina più attenta alle esigenze di chi soffre di patologie legate ad essa. L'antica torre di avvistamento malatestiana di Poggio Berni continuerà a proporre una cucina ricercata a livello estetico e altrettanto curata sotto il profilo tecnico. Ecco, allora, che alle carni di Mora romagnola, alla selezione di formaggi in arrivo da tutta Europa, ai salumi del territorio e al pescato fresco del Mar Adriatico ora si abbinano pane e dolci fatti in casa, ma anche paste fresche realizzati con ingredienti privi di glutine. Tutti i piatti storici de I Tre Re, quindi, sembrano salvi: dire addio al glutine non vuol dire rinunciare ad una cucina di qualità, ma solo sostituire alcuni ingredienti con altri, per dare vita a sperimentazioni interessanti.