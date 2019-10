A Poggio Torriana stop alle code agli sportelli con il servizio "PagoPa"

Numeri in crescita a Poggio Torriana per "pagoPA", il servizio che permette di evitare le code e tenere i conti sotto controllo direttamente da casa tua. A maggio 2018 ha inoltre presso avvio anche il progetto informatico LINKmake Sportello telematico. Questo servizio permette ad ogni cittadino di visionare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, di controllare cosa ci sia da pagare, le scadenze e le modalità, offre soprattutto di pagare direttamente on-line tramite PagoPA, evitando file e code agli sportelli.

Attraverso il portale LINKmate Free è stato attivato a metà giugno 2018 il pagamento PagoPA online in forma diretta e spontanea per tutte le altre entrate quali: rette scolastiche, abbonamento al trasporto scolastico, lampade votive, Tosap, Pubblicità, Canoni di locazione. Non sono necessarie password di accesso, nè registrazioni! Si accede liberamente, compila i campi obbligatori (quelli con l'*) che vengono richiesti, ricopiandoli dall'avviso di pagamento ricevuto dal Comune. Scegli la modalità con cui vuoi pagare (carta di credito; sportello fisico; home banking; app mobile; phone banking, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca5, ATM) valide sia per i correntisti che per i non correntisti. Effettuato il pagamento è possibile anche scaricare la ricevuta. PagoPA è anche il sistema che tramite la piattaforma Lepida permette il pagamento online dei diritti di segreteria e oneri di urbanizzazione dell’ufficio tecnico. La comunicazione alla cittadinanza è stata eseguita mediante: avviso sul sito istituzionale dell’ente, “Il Comune Informa , avvisi recapitati direttamente agli utenti del servizio a domanda individuale al momento dell’iscrizione e con precisa informativa sugli avvisi trasmessi con le bollettazioni Tari. Nel primo semestre di attivazione del servizio il numero di iscritti al 31 dicembre 2018 registrava 72 utenti, le operazioni furono 103 e l’importo contava 10.606,77 euro. Per quanto riguarda il 2019 il numero di iscritti è aumentato fino a 245 e le operazioni sono state 1976 per un ammontare di 323.566,06 euro.

Dall’attivazione del servizio ad oggi gli utenti registrati sono 317, le operazioni 2079 e l’importo totale 334.172,80 euro.

“A Poggio Torriana raccogliamo i frutti di un lavoro partito da lontano, il sistema di e-payment semplifica i rapporti tra cittadini e amministrazione e facilita le gestione dei pagamenti pubblici - afferma il sindaco Ronny Raggini auspicando che sempre più amministrazioni aderiscano a questo progetto - Lo sviluppo di tale piattaforma si colloca tra gli obiettivi prioritari del Piano Triennale per la Trasformazione digitale della PA. PagoPA è stato individuato dal legislatore come unico sistema per gestire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Per la nostra realtà di piccole dimensioni è il raggiungimento di traguardo non scontato ottenuto grazie al lavoro di squadra messo in campo dai nostri tecnici comunali”.

L'aassessore Francesca Macchitella: "Ritengo che PagoPA sia davvero un sistema di pagamento utile per snellire la Pubblica Amministrazione e per garantire trasparenza su tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli, auspico che un numero sempre maggiore di concittadini ne usufruisca da oggi in avanti"