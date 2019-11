Premio Guidarello Giovani, vince una classe dell'istituto Tonino Guerra di Novafeltria

La classe IV S dell'istituto statale “Tonino Guerra” di Novafeltria vince Il premio formato testuale, del valore di quattromila euro, alla 13esima edizione del Premio Guidarello Giovani di Confindustria Romagna. L’elaborato realizzato dopo la visita degli studenti ad Airiminum 2014, gestore dell’aeroporto Internazionale “Fellini” di Rimini, ha ricevuto la seguente motivazione della giuria: “Una cronaca piacevole da leggere, che coinvolge il lettore e permette di raccontare maggiori dettagli. Particolarmente apprezzata l’evoluzione del reportage in forma narrativa. La narrazione che ne risulta intreccia l’esperienza personale, e dunque non oggettiva, con il viaggio come circostanza esteriore al soggetto. Già dall’incipit dell’articolo il lettore si cala immediatamente nell’esperienza di chi racconta. Alla narrazione si aggiungono anche precisi dati inerenti all’azienda e dichiarazioni degli addetti, approfondendo dunque l’esperienza della realtà che si sta raccontando. A completare la profonda analisi dell’articolo c’è il ricco materiale fotografico proposto, con immagini delle diverse sfaccettature dell’azienda e di grafici per illustrarne i numeri”.

Si aggiudica la 13esima edizione il polo professionale di Lugo con il premio per l'elaborato in formato digitale del valore di tremila euro, più mille euro per il miglior elaborato assoluto, realizzato dalla classe IV AAFM visitando l'azienda Smurfit Kappa di Massa Lombarda, leader nella realizzazione di imballaggi in cartone ondulato. La giuria presieduta da Stefano Gismondi ha così motivato la propria scelta: “La trattazione efficace, grazie all’escamotage del TG satirico, permette di approfondire la conoscenza dell’importante realtà economica visitata. Il divertente servizio televisivo è arricchito, attraverso le interviste a “studenti-attori”, che impersonando i vertici aziendali approfondiscono la conoscenza della storia e dei progetti dell’azienda. Da segnalare, oltre alla capacità interpretativa, l’apprezzato lavoro di montaggio video, con l’inserimento di più contributi in overlay che, affiancandosi alle parole dei protagonisti, trattano in maniera esauriente il tema. Un lavoro coinvolgente e brillante, arricchito dalla capacità di analizzare e sintetizzare in parole e immagini il mondo dell’azienda”.

L'iniziativa ha coinvolto 450 studenti degli istituti superiori delle province Ravenna e Rimini, che hanno visitato una ventina di aziende del territorio per realizzare gli elaborati. Il premio speciale sostenibilità di impresa (duemila euro) messo a disposizione da Saracirone Group società benefit e da Curti Costruzioni Meccaniche è andato alla IV A SIA dell’ITC Ginanni di Ravenna, con un video sull’impegno del Gruppo Bucci di Faenza. La premiazione si è svolta questa mattina al Palazzo dei Congressi di Ravenna: dopo i saluti del vicepresidente di Confindustria Romagna con delega all’education, Tomaso Tarozzi sono intervenuti il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, Maria Cristina Venturelli in rappresentanza della Camera di Commercio, ente co-promotore dell’iniziativa, e l’Ufficio scolastico provinciale. Gli studenti hanno poi dialogato con Andrea Roberto Bifulco, fondatore e direttore di Startup Grind. I vincitori saliranno sabato 23 novembre sul palco del Teatro Alighieri in occasione del 48esimo Premio Guidarello. Il Guidarello Giovani, realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Ravenna, fa parte dell'Orientagiovani, ciclo di eventi e manifestazioni dedicati da Confindustria al mondo scolastico e giovanile, e rientra nel PMI day, la giornata nazionale della piccola e media impresa.