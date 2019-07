Premio Strega, lo scrittore Marco Missiroli si aggiudica il terzo posto

Antonio Scurati, con il romanzo M. Il figlio del secolo (Bompiani) e 228 voti è il vincitore del Premio Strega, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega. La proclamazione giovedì sera. Come da tradizione gli Amici della domenica si sono riuniti nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia dove Helena Janeczek, vincitrice del Premio Strega 2018, ha presieduto il seggio di voto. Secondo posto per Benedetta Cibrario con Il rumore del mondo (Mondadori), 127 voti,e terzo posto per il riminese Marco Missiroli con Fedeltà (Einaudi), con 91 voti. A seguire Claudia Durastanti con La straniera (La nave di Teseo), con 63 voti; e Nadia Terranova con Addio fantasmi (Einaudi), con 47 voti; per un totale di 556 voti espressi.

"Dedico la vittoria ai nostri nonni e ai nostri padri che furono prima sedotti e poi oppressi dal fascismo e soprattutto a quelli che poi fra loro trovarono il coraggio di combatterlo - ha affermato Scurati nel suo discorso - Vorrei dedicare il Premio anche ai nostri figli con l'auspicio che non debbano tornare a vivere quello che abbiamo vissuto 100 anni fa".