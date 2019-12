Migliorare la propria vita è possibile con gli Health Coach d'Italia: a Rimini i primi professionisti

Elisa Angelini, Elisa ed Ivano Comanducci, Meris Soldati, Barbara Carloni, Romina Bellettini, Tiziana Cavalli e Lia Montaliti lavorano tutti chi nell’ambito sanitario, chi del benessere. Nel 2017 dopo un’attenta selezione da parte dell’Health Coaching Academy hanno avuto l’accesso al primo Master in Health Coaching ad Alto potenziale (MasterCap) accreditato dal Ministero della Salute con legge 4/2013. Ognuno di loro è entrato in Accademia per un motivo, ma il principale era crescere come persona, migliorare come professionista.

Professionisti competenti in diverse discipline, gli Health Coach hanno come obiettivo quello di guidare e supportare chi vuole migliorare il proprio stile di vita, definire il proprio scopo nei vari ruoli ricoperti nella vita, rimuovere credenze, convinzioni limitanti e schemi di comportamento disfunzionali, ma anche di incoraggiare e favorire il raggiungimento di prestazioni eccellenti in condizioni difficili aumentando le potenzialità personali, migliorare la comunicazione, la leadership e le relazioni.

Lo scopo dell’Health Coaching è quello di aiutare e sostenere le persone nel raggiungere i loro obiettivi nel minor tempo possibile, rendendole autonome nello sviluppo delle proprie performance, attraverso un piano strategico personalizzato, mantenendo il risultato costante nel tempo. Inoltre, grazie all’approccio collaborativo, permette di apportare nella persona un vero e proprio cambiamento duraturo attraverso l’autoconsapevolezza che favorisce lo sviluppo di comportamenti alternativi più funzionali e produttivi.

I primi Health Coach riminesi prima di mettere in pratica tutte le competenze acquisite, le hanno provato su loro stessi. C’era, infatti, chi aveva una sfida da superare come Elisa Comanducci di Morciano di Romagna che grazie agli insegnamenti, alle strategie e agli strumenti acquisiti durante il Master nel primo anno di Accademia ha ritrovato il suo peso forma, sicurezza e serenità. Ed ora il suo l’obiettivo è supportare, stimolare ed aiutare chi come lei vuole perdere peso ed amarsi di più. “Vorrei poter dare un aiuto concreto- racconta Elisa - alle persone che si trovano in situazioni vincolanti dalle quali pensano di non poter uscire, persone che vogliono sentirsi libere, ma si sentono invece bloccate. Vorrei incoraggiare quelle persone che hanno perso la motivazione e la costanza verso il raggiungimento dei propri obbiettivi. Perseguirò il mio intento tenendo fede alla frase che da sempre mi accompagna: “Vola solo chi osa!”

Oppure Romina Bellettini di Misano, appena entrata in MasterCap le hanno diagnosticato un grave problema di salute. Una notizia che nessuno vorrebbe ricevere, una comunicazione che ti cambia completamente. “MasterCap per me è stata ed è la mia palestra di vita – afferma - Ho imparato a prendermi cura di me stessa. A non credermi mai un fallimento. perché non ci sono fallimenti, ma mancati risultati.” Grazie all’Accademia, e alle persone che gli sono state vicino, ha affrontato il momento più brutto della sua vita con forza, coraggio e determinazione tanto che ha corso la maratona di Firenze lo scorso novembre e partecipato ad un Emotional Survival Camp nel bergamasco.

E poi tante altre storie dei loro compagni di Master sparsi in tutta Italia.

Dopo due anni di formazione tra San Marino e Bologna, “dure” prove da superare come, appunto, correre una maratona, partecipare ad un Emotional Survival Camp e superare l’esame finale sulle due macro aree di studio Pnl (programmazione neuro-linguistica) e coaching si sono certificati portando a Rimini i primi Health Coach.