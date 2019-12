Realtà virtuale, presepi di sabbia e di ghiacci: a Bellaria il Natale parte alla grande

E' cominciato nel migliore dei modi il Natale a Bellaria Igea Marina: in tanti hanno affollato domenica le vie del centro, affascinati dalle attrazioni allestite per le festività: dalla snow globe gigante alla realtà virtuale, dai quadri della mostra “Arte del Cuore” alle rappresentazioni della Natività, tra cui spiccano il presepe di ghiaccio più grande d'Italia ed il presepe di sabbia di Igea Marina; ieri anche tanta animazione con le “invasioni lunari”, i cosplayer a tema Pirati dei Caraibi, Masha e Orso ed il meet and greet con Marta Losito.

Alla giornata hanno preso parte anche sindaco Filippo Giorgetti, il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi, l'assessore al Turismo Bruno Galli e il direttore artistico Andrea Prada.