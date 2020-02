Al Playhall il Carnevale fa il pieno tra balli, giochi e oltre 400 ospiti a pranzo

Un grande successo domenica al PlayHall di Riccione per la festa di Carnevale, organizzata come da tradizione dall’Amministrazione Comunale e dai Centri di Buon Vicinato. A dare il via alla kermesse in maschera a partire dalle 16, i bambini che hanno giocato e ballato con la musica dal vivo. Momento goloso la merenda offerta a tutti i bimbi con protagonista la pizza, la piada e la cioccolata. Grande affluenza di pubblico con punte di 700 persone al PlayHall dove dalle ore 19 l’organizzazione dei Centri di Buon Vicinato ha offerto la cena e l’intrattenimento musicale. Oltre 400 i coperti in sala.

Momento attesissimo l’estrazione dei biglietti della lotteria: primo premio ancora da ritirare, un televisore 32 pollici, va al biglietto vincente colore rosa e numero 0026; anche il sesto premio è ancora da ritirare si tratta di un buono spesa di 50 euro da spendere alla Conad di via Carpi, il biglietto che l’ha vinto è di colore azzurro e ha il numero 131. Tra i presenti mascherati anche il sindaco Renata Tosi vestita da Arlecchino, il vice sindaco e assessore Servizi alla Persona, Laura Galli, vestita da Superwoman, l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, vestita da Batgirl, l’assessore alla Cultura, Alessandra Battarra e il presidente del Consiglio comunale, Gabriele Galassi, vestito da coniglio.

“Come ogni anno la festa di Carnevale è stata molto apprezzata dai riccionesi che hanno partecipato in gran numero - afferma l’assessore e vice sindaco Laura Galli - I bambini sono stati protagonisti insieme ai nonni dei centri di Buon Vicinato, che grazie al loro lavoro e alla loro passione, hanno portato al successo anche l’edizione 2020 della Festa di Carnevale. Il ringraziamento dell’amministrazione comunale tutta va a chi ha partecipato all’organizzazione e a chi ha voluto prendere parte ad un momento di aggregazione così importante e divertente”.