Riccione in diretta radio con New York: in spiaggia il cantante Ristori, voce alle nozze di Charlotte Casiraghi

Dopo il primo appuntamento di inizio maggio ICN - Italian Communication Network – la radio newyorkese che da 35 anni trasmette tutti i giorni, 24 ore su 24, in lingua italiana e che fa parte della redazione del quotidiano America Oggi – è tornata a Riccione per una nuova diretta con un ospite speciale. Alla trasmissione ha infatti partecipato il musicista faentino Alessandro Ristori, leader dei Portofinos, reduce dal recente matrimonio di Charlotte Casiraghi dove è stato protagonista insieme alla sua band della colonna sonora del party nuziale.

Un’ora di diretta radiofonica e video con la corrispondente di ICN Maria Regina De Dominicis cui ha partecipato per l’amministrazione comunale l’assessore Luigi Santi. L’obiettivo primario di Radio ICN NY – ha riferito la De Dominicis – è la promozione e la valorizzazione della cultura italiana. La diretta radiofonica con New York è andata anche in diretta video in tutti gli Stati Uniti.