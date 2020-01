Giorno della Memoria, le letture consigliate per adulti e ragazzi sulla Shoah e le leggi razziali

In occasione del Giorno della Memoria 2020, la ricorrenza internazionale istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare l’immane tragedia dell'Olocausto (2005), la Biblioteca comunale di Riccione propone una piccola bibliografia ragionata di letture per adulti e ragazzi sul dramma della Shoah e sulla vergogna delle Leggi razziali. Tutti i titoli proposti sono disponibili al prestito e alla pubblica lettura.

Il Giorno della Memoria si celebra ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, scoperchiandone l’abisso di orrore e di follia.

I titoli proposti

Roberto Scevola Norimberga: il male sotto accusa, Corriere della Sera, 2019

Laura Tussi Educazione e pace: dalla Shoah al dialogo interculturale, Mimesis, 2011

Helga Weiss Il diario di Helga: la testimonianza di una ragazza nei campi di Terezín e Auschwitz, Einaudi, 2014

Benjamin Wilkomirski Frantumi: un'infanzia, 1939-1948, Mondadori, 1996

Thomas Geve Qui non ci sono bambini: un'infanzia ad Auschwitz, Einaudi, 2011

Louise Jacobson Dal liceo ad Auschwitz: lettere, L'Unità, 1996

Elena Loewenthal La lenta nevicata dei giorni, Einaudi, 2013

Martin Amis La zona d'interesse, Einaudi, 2015

Laurel Holliday Ragazzi in guerra: diari segreti di adolescenti europei nel secondo conflitto mondiale, Il Saggiatore, 1996

Mary Berg Il ghetto di Varsavia: diario, 1939-1944, Einaudi, 1991

Hannah Arendt La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, 2001

Diane Ackerman Gli ebrei dello zoo di Varsavia, Sperling & Kupfer, 2009

Marco Nozza Hotel Meina: la prima strage di ebrei in Italia, Mondadori, 1993

Giancarlo Elia Valori Un albero per una vita: la persecuzione degli ebrei italiani e l'eroismo di chi li aiutò, Rizzoli, 2001

Fabio Amodeo, Mario José Cereghino La lista di Eichmann: Ungheria 1944: il piano nazista per vendere un milione di ebrei agli alleati, Feltrinelli, 2013

Romain H. Rainero Le navi bianche: profughi e rimpatriati dall'estero e dalle colonie dopo la seconda guerra mondiale: una storia italiana dimenticata (1939-1991), Mergozzo, 2015

Nathalie Zajde I figli dei sopravvissuti, Moretti & Vitali, 2002

Daniel Jonah Goldhagen I volonterosi carnefici di Hitler: i tedeschi comuni e l'Olocausto, Mondadori, 1998

Marcello Pezzetti, Il libro della shoah italiana: i racconti di chi è sopravvissuto; Einaudi, 2009.

Letture per ragazzi:

Liliana Segre Scolpitelo nel vostro cuore: dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio nella memoria Piemme, 2018

Lia Tagliacozzo La Shoah e il giorno della memoria EL, 2017

Andra e Tatiana Bucci Noi, bambine ad Auschwitz: la nostra storia di sopravvissute alla shoah Mondadori, 2018

Marta Palazzesi In Svizzera la cioccolata è più buona : una storia di amicizia nell'Italia della Shoah, EL, 2015

Frediano Sessi Auschwitz Sonderkommando: tre anni nelle camere a Einaudi Ragazzi, 2018

Frediano Sessi Ultima fermata: Auschwitz : storia di un ragazzo ebreo durante il fascismo Einaudi Ragazzi, 2016

Uri Orlev Milano Corri ragazzo, corri: romanzo, Salani 2011

Fred Uhlman Niente resurrezioni, per favore TEA, 1990

Giulio Levi 1940-1945, Gioele, fuga per tornare Fatatrac, 2007

Robert Sharenow La stella nel pugno Piemme 2012

Hetty E. Verolme Milano Hetty: una storia vera Il Castoro, 2012

Aranka Siegal Capro espiatorio EL, 1993.