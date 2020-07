"Riccione Happy Days", la Perla Verde cerca giovani "redattori" per farsi raccontare

Riccione è un concentrato di energia, un laboratorio vivente di stili di vita per un target giovane e proiettato verso il futuro. Ecco perché il Consorzio Riccione Turismo - club di prodotto che associa strutture ricettive e non solo - ha deciso di promuovere il territorio affidandosi agli Under 30 e alla Generazione Z, i nativi digitali che parlano il linguaggio della contemporaneità. “Perché mai come in questa stagione abbiamo bisogno di vedere ciò che ci circonda con l’ottimismo della giovinezza”. Con Riccione Happy Days, in collaborazione dell’agenzia di comunicazione Doc-Com, Riccione Turismo si prepara a lanciare un nuovo progetto di comunicazione integrata, con al centro una piattaforma online e un blog. Obiettivo, raccontare la cittadina romagnola come nessuno l’ha mai fatto prima, recensendo attività, esperienze ed eventi con la carica di entusiasmo tipica dei più giovani.

La prima tappa del progetto è lo “scouting”. Attraverso una call saranno individuati i giovani redattori del blog Happy Days, la nuova testata online. Il loro identikit: si tratterà di giovani riccionesi o frequentatori della località, menti brillanti e curiose, abili con la penna e la tecnologia. Le persone selezionate seguiranno una formazione ad hoc per perfezionare la loro capacità di utilizzare i supporti video e web. Ad affiancarli ci sarà la redazione di Doc-Com (www.doc-com.it) il direttore Marco Valeriani e Veronica Frison, foodblogger di CucinoPerTeScemo e social media manager. Le candidature si possono presentare entro mercoledì 8 luglio a redazione@doc-com.it. Giovedì 9 saranno fissati a Riccione i colloqui conoscitivi. Chi entrerà a far parte della redazione il 10 prenderà parte a una intensa giornata di formazione full immersion. Da lunedì 13 la redazione sarà operativa.

Una volta che saranno stati selezionati, i reporter di Riccione Happy Days costituiranno un team affiatato e pronto a immergersi nella vita riccionese: realizzeranno interviste, intercetteranno trend, racconteranno da una prospettiva personale tutto ciò che accade di interessante nella località. Speciali rubriche saranno dedicate al benessere, al food, al divertimento, allo shopping, allo sport e a tutto ciò che si può sperimentare in loco: informazioni e chicche di prima scelta per chi desidera scoprire la cittadina. Sarà così valorizzato chi quotidianamente lavora per fare vivere il mito di Riccione, località iconica della costa: hotels, campeggi e residence, spiagge, ristoranti, bar, boutiques, attività commerciali e servizi. La brand reputation della testata sarà basata sull’interazione e relazione autentica con il territorio: i redattori impareranno a conoscere Riccione così bene da diventarne i testimonial, il volto pubblico e giovane.

Il blog, per quanto importante, rappresenta solo una componente del progetto. Riccione Happy Days è una piattaforma articolata: i vari canali social, oltre che delle newsletter mirate, rilanceranno i post e daranno vita a una narrazione corale, viva e dinamica, costantemente aggiornata. Happy Days diventerà la fotografia di Riccione oggi, ma soprattutto, in prospettiva, una visione di come sarà domani.