I bambini all'assalto di Villa Franceschi, al via un nuovo progetto d'arte

La mostra riccionese Photosynthesis Experience in corso a Villa Franceschi (fino all’8 settembre, aperta tutti i giorni dalle 18 alle 24, ingresso libero) è stata presa d'assalto dai bimbi. Mercoledì, grazie alla collaborazione con il Consorzio Family Hotel, ha inaugurato il programma dedicato agli ospiti più piccoli e alle loro famiglie che, per 4 settimane, ogni mercoledì diventeranno protagonisti del progetto speciale pensato per la galleria d’arte moderna e contemporanea. Photosynthesis Experience è un progetto site specific unione tra arte e il rigoglioso mondo della natura che vivrà per tutta l’estate in uno spazio unico e prezioso, un’esperienza in continua trasformazione dove i visitatori diventano parte del work in progress.

Il programma dedicato ai più piccoli prevede la visita guidata dai fotografi e curatori della mostra Enrico De Luigi, Francesca Fabbri e Filippo Zaghini, e a seguire laboratori e animazione. I bambini che hanno sperimentato per primi il format mercoledì scorso hanno lasciato i loro lavori appesi nelle sale, così come i ritratti fotografici realizzati per l’occasione. Insieme ai laboratori il bel giardino della Villa si è animato, anche per i più grandi, di musica e colori.