Riccione, il parco termale Perle d'Acqua chiude una stagione di grandi successi

Ottima l’estate di Perle d’Acqua Park a Riccione. A conclusione della stagione estiva 2019 il parco del benessere termale registra ottimi risultati a tutti i livelli con un fatturato in crescita del + 11,6% rispetto al 2018. Il 70% dei visitatori è già stato al parco almeno una volta e vi ritorna. Il parco del benessere e del divertimento del gruppo Riccione Terme Spa, riflette la crescita di un settore, quello del benessere, che a livello globale è senz’altro uno tra quelli a maggiore tasso di incremento.

Perle d’Acqua Park è una proposta unica per le sue caratteristiche, ogni anno sempre più conosciuta ed apprezzata; “un’isola” nella città di Riccione, immersa nella natura e a due passi dalla spiaggia, con proposte esclusive dedicate al benessere come gli Idropercorsi Rivitalizzanti in acqua termale (i più lunghi d’Europa), che con i loro preziosi oligoelementi sono una risorsa straordinaria in grado di donare anche bellezza e benessere; le sette Piscine Cromatiche, dove scegliere il colore dell’acqua e la temperatura ideale in cui immergersi, un rituale che associa la componente emozionale di ogni colore a ciascun gradiente della scala cromatica; infine la Grande Piscina da 800 metri quadri, con 27 cascate a ventaglio, nel cui lido c’è la nuova area family, una zona d’acqua delimitata e riservata esclusivamente ai bambini e ai genitori. Le piscine sono riscaldate a temperature differenziate una caratteristica estremamente apprezzata dalla clientela che tra l’altro può scegliere il proprio percorso preferito tra i più svariati tipi di idromassaggio; a cascata, a cigno, plantari e molti altri. Così come le tante proposte in termini di aquafitness e trattamenti benessere termali, tra cui le maschere viso al fango vellutato. La novità 2019 è stato il fango mantenuto ad una temperatura freschissima per un’esperienza ancora più piacevole. L’indagine, condotta durante tutta l’estate, sui frequentatori di Perle d’Acqua Park ha evidenziato alcuni dati interessanti. La maggioranza dei visitatori proviene dall’Italia; Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia, Umbria e Toscana, importante anche l’affluenza di clientela proveniente dai paesi esteri tra cui Russia, Francia e Germania. Il parco attira tutte le fasce di età, si registra una crescita nel segmento 18-30 anni. Il 67% dei frequentatori sono donne e il 33% uomini, le famiglie la fanno da padrone con il 59% di presenze, ma Perle d’Acqua Park piace anche alle coppie (19%) e ai gruppi di amici (15%). La qualità del luogo, dell’esperienza che vi si vive e dei servizi è testimoniata dallo straordinario dato delle persone fedeli a Perle d’Acqua Park: il 70% è già stato al parco almeno una volta e vi ritorna; non solo, ma durante la stagione estiva il 46% dei visitatori accumula dai 2 ai 5 ingressi e il 30% ritorna dalle 6 alle 10 volte!! La performance di Perle d’Acqua Park in termini di ingressi venduti è in costante crescita negli ultimi 3 anni e nel 2019 i numeri bissano l’andamento, tra l’altro con un incremento degli abbonamenti stagionali del + 50%.

La novità della biglietteria online si è rivelata un grande successo così come le nuove proposte di ingresso all inclusive comprensivo di drink & food e trattamento benessere. Per gli operatori turistici la proposta di abbinamento soggiorno + benessere termale con ingresso a Perle d’Acqua Park sta diventando una vera e propria carta vincente da giocarsi nell’offerta alla clientela che, sempre più, sceglie la struttura in cui soggiornare anche in base all’offerta all inclusive, lo dimostra l’incremento di Hotel, Campeggi, Residence convenzionati con il parco e con le terme. Una collaborazione virtuosa che ha dato grandi soddisfazioni al gruppo e agli operatori. In attesa di riaprire il parco nell’estate 2020, a Riccione Terme sta partendo la nuova stagione autunno inverno con l’offerta legata alle piscine interne del Percorso Termale Sensoriale, i tanti programmi di aquafitness, le promozioni sulle cure termali e quelle di Fisia, l’unico centro di recupero motorio e fisioterapia in acqua sulfurea della riviera romagnola, nonché il benessere e la bellezza all’Oasi Medical Spa con nuove proposte e trattamenti estetici all’avanguardia, nonché tanti eventi speciali in arrivo. I