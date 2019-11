Il programma tv "Pizza Hero" incorona una pizzeria al taglio della Riviera

Pizza Hero incorona “Il Vicolo” di Riccione. La piadineria e pizza al taglio riccionese supera “Atto Secondo” di Rimini e conquista tutti con la simpatia di Luca e Sandra. Domenica sera, infatti, è andato in onda su Canale 9 il format televisivo "Pizza Hero - La sfida dei Forni", condotto dallo chef Gabriele Bonci che ha visto contendersi il titolo di migliore piadineria e pizza al taglio della riviera.

Porta bandiera di Riccione la piadineria e pizza al taglio “Il Vicolo da Roby” con il suo staff composto da Sandra Montebelli, Roberto Pasini e Luca Geminiani. Dopo aver superato il primo turno eliminatorio, la cucina riccionese si è imposta in finale con la sua superpiada farcita con crudo, squacquerone, fichi caramellati e scorza di limone al forno, portandosi così a casa il prezioso blasone oltre ad un premio in denaro. La trasmissione è stata vista in diretta dai tanti fan del Vicolo che si sono riterovati insieme al ristorante “Al Pescatore” ed è terminata con un’ovazione generale al momento della proclamazione del vincitore. Presenti anche rappresentanti del Consorzio Viale Ceccarini e le istituzioni con l’assessore Luigi Santi che si è congratulato con lo staff dicendo che il lavoro fatto con passione e professionalità paga sempre e certi riconoscimenti oltre a dare lustro alla città, devono essere motivo d’esempio e condivisi con la comunità.