L'ex re della movida Federico Cimaroli in tour con un libro sulla spiritualità

L'ex "re della movida" riccionese, oggi diventato uno studioso dell'animo umano, è ospite martedì a Cesenatico nell'ambito della rassegna letteraria "Diporto sul leggio". Cimaroli presenta, alle 19, l suo libro d'esordio "Il Richiamo", un viaggio (solo andata) tra le mille sfumature dell'animo umano.

Ex gestore di noti locali alla moda come il Mojito beach e l'Hakuna Matata in zona Marano o il club Narciso, Federico Cimaroli - al culmine di un intenso e duro percorso di analisi introspettiva - scopre all'improvviso il "Richiamo" della sua anima, quel "Richiamo" che oggi dà il titolo al suo primo libro edito da Leduetorri. "Il mio obiettivo oggi - dice - è consegnare al maggior numero di persone la possibilità di trovare risposta ai propri quesiti esistenziali, comprendere e sviluppare i propri talenti. Finché non sarai disposto a mettere in dubbio tutto - dice - non riuscirai mai ad aprirti a nuove prospettive, trovando il tuo centro di gravità permanente".