La Nazionale di ginnastica artistica fa tappa al Perle d'Acqua Park

Il Perle d'Acqua Park è l'oasi di relax per le atlete della Nazionale di ginnastica artistica. Ormai è un rituale consolidato quello che tutti gli anni lega il parco del benessere all’aperto di Riccione Terme alla Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica. Asia e Alice d’Amato, Elisa Iorio, Alessia Federici, Martina Maggio, Francesca Noemi Linari, Maria Vittoria Cocciolo, Caterina Cereghetti, Giada Grisetti e la campionessa italiana europea e olimpica Giorgia Villa, sono le dieci atlete capitanate dal Direttore Tecnico Nazionale Enrico Casella che fino al 26 giugno soggiorneranno come ogni anno nella Perla Verde, grazie al rapporto creato con il Presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio. Dopo le 4 ore dì intenso allenamento mattutino svolto nella palestra cittadina di Viale Abruzzi, il pomeriggio è dedicato allo svago e al relax: appena arrivate a Perle d’Acqua Park, sono state accolte dall’affetto e dalla curiosità dei tanti ospiti del parco. Un paio di scatti di gruppo, insieme alla allenatrice tutor nazionale Claudia Ferrè con indosso la divisa della nazionale femminile, con lo sfondo dei percorsi rivitalizzanti e delle cascate cromatiche e tanti selfie divertenti con i self treatment e le maschere fango termale viso. A fine trattamento una doccia veloce e il tuffo di tutta la squadra nella grande piscina di 800 metri quadri per la lezione di aquafitness: chi meglio e più di loro? Questi giorni spensierati precedono gli impegni autunnali: i Campionati Italiani Assoluti in settembre e a inizio ottobre i Campionati del Mondo a Stoccarda qualificanti per i giochi olimpici di Tokio 2020.