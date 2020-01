La "Round Table 49" dona oltre cinquemila euro per aiutare le famiglie con figli disabili

Con la collaborazione della compagnia teatrale Quei dal Funtanele, che mercoledì 8 gennaio ha messo in scena la commedia "Un uspidel tot da rid", la Round Table 49 di Riccione ha ottenuto un ottimo risultato in termini di solidarietà. Il ricavato della serata è stato infatti devoluto all’Associazione La Mongolfiera che nasce proprio dal desiderio di condividere con altre famiglie ed amici l’esperienza che la realtà è positiva, anche nella disabilità. Il Bando Giacomo per l’anno 2019/2020 ha lo scopo di dare un contributo alle famiglie (residenti o domiciliate in Emilia Romagna) con figli disabili.

La RT49 ha voluto contribuire a questo scopo organizzando questo evento: il presidente Giacomo Baffoni ha consegnato a Davide De Santis un assegno di ben 5351 € che verrà destinato alla realizzazione di questo importante progetto. La Round Table 49 di Riccione ha così potuto continuare nel migliore dei modi la sua tradizione di solidarietà, alla presenza del Presidente Nazionale Mattia Parisi e del Sindaco Renata Tosi, che ringraziamo per il patrocinio.