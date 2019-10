La Saviolina spiega le vele alla Barcolana di Trieste: "E' stata la prima volta, siamo orgogliosi"

"E’ stata una grande emozione e soprattutto un grande orgoglio assistere alla partecipazione della storica imbarcazione Saviolina alla Barcolana di Trieste - afferma l’assessore al turismo e allo sport Stefano Caldar i- Alla 51esima edizione della tradizionale e spettacolare manifestazione velica, per la prima volta ha partecipato anche l’imbarcazione riccionese, portando a casa un prestigioso riconoscimento come 'imbarcazione che meglio interpreta il rispetto della tradizione'".

Ed è stato un fine settimana di emozioni a mille con la partecipazione alla gara principale di domenica del lancione riccionese, assieme ad oltre 2000 imbarcazioni, preceduta dalla gara riservata alle imbarcazioni classiche e d’epoca. Desidero ringraziare l’intero equipaggio, il Club Nautico, il suo direttivo e tutti i componenti, per aver rappresentato egregiamente e con tanto impegno, una sfida unica per professionalità e competenze, riuscendo a catapultare la città sui mass media di tutto il mondo, tra cui la Tv statunitense. Una distesa di vele e un colpo d’occhio splendidi che hanno consentito di ammirare e seguire l’evento per un pubblico vastissimo, un’occasione straordinaria di promozione turistica grazie alla Saviolina in cui Riccione era presente.