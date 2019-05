Perle d'Acqua Park inaugura la nuova stagione con un'apertura speciale

Benessere, relax e divertimento made in Romagna al Perle d'Acqua Park, il parco termale di Riccione Terme. Al via alla stagione estiva sabato, alle 10, e per festeggiare con gli ospiti il 1° e il 2 giugno l'ingresso è due al prezzo di uno. Perle d’Acqua Park, immerso nel verde e a pochi metri dal mare, è un’oasi dove evadere per ritrovare il proprio equilibrio e per trascorrere giornate intere di svago e relax all’aria aperta. Un mondo dove lasciarsi cullare dalle sette cascate arcobaleno, la grande piscina all’aperto, i corsi di aquafitness, gli idropercorcorsi rivitalizzanti e i numerosi idromassaggi, in una cornice unica, a contatto con la natura tra dune sabbiose, prato inglese e piante profumate. Grande attenzione per ibambini di tutte le età, con le profondità ridotte della grande piscina e l’area bimbi per divertirsi in totale sicurezza. In più, il parco è una vera e propria Spa a cielo aperto, dove provare i migliori trattamenti estetici-termali per viso e corpo, usufruire di lettini e ombrelloni per abbronzarsi sotto il sole di Riccione o stendersi comodamente sull’erba o a bordo piscina. Con la sua area ristoro Perle d’Acqua Park è perfetto anche per un p pranzo light, sano ed equilibrato e al tramonto per trasformarsi in un luogo suggestivo dove brindare con un aperitivo a bordo piscina. Il parco fa parte del gruppo Riccione Terme la cui mission è quella di proporre strutture per la terapia, il benessere, il divertimento adottando una filosofia dell’accoglienza che consenta ad ogni ospite di sentirsi al centro di un mondo concepito per soddisfare i propri desideri.

Il parco rimarrà aperto fino all'8 settembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, con tantissimi servizi e prezzi alla portata di tutti. Durante l’estate aperture prolungate fino alle ore 21 con aperitivi a bordo piscina e feste con eventi notturni. Tutti gli eventi in programma si possono scoprire sulle pagine Facebook e Instagram del parco (A luglio e agosto il biglietto giornaliero è di 15 euro, con la possibilità di scegliere anche il ticket pomeridiano a 12 euro. A giugno e a settembre Perle d’Acqua Park è ancora più vantaggioso: biglietto unico mattina e pomeriggio a 12 euro. I bambini fino a 1 metro entrano gratis, mentre i bambini da 1 metro fino a 12 anni euro 8. E per chi vuole trascorrere tutta l’estate all’insegna del benessere c’è anche il Pass Ingresso Illimitato a un prezzo specialissimo e il carnet 10 ingressi a 100 euro).