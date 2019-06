L'estate esplode con la Notte Rosa targata Radio Deejay: si balla con Linus, Rudy Zerbi e Nicola Savino

A Riccione il divertimento va in coppia con Radio Deejay. E con La Notte Rosa esplode l’estate con uno straordinario speciale Deejay chiama Riccione in diretta live e radiofonica dall’arena affacciata sul mare in piazzale Roma con protagonisti Linus e Nicola Savino. Un’unione naturale per interpretare il Capodanno dell’estate con un nuovo format - spettacolo del tutto inedito, una festa all’insegna del divertimento, della musica e dello stare insieme. “Abbiamo scelto di accendere insieme a Radio Deejay l’estate di Riccione a partire dalla Notte Rosa – afferma l’assessore al turismo Stefano Caldari – una festa che comincia il 5 luglio e che durerà tutta l’estate tra concerti, spettacoli e dirette radio. Un anno speciale perché a inaugurare tutto questo ci saranno i due principi della radio, Linus e Nicola, per uno straordinario Deejay chiama Italia che per l’occasione si trasforma anche in Riccione chiama Italia”.

I big della consolle

Venerdì 5 luglio Linus e Nicola Savino saranno in diretta dalle 18 alle 20 dall’iconico truck di Radio Deejay con un live radiofonico fronte mare che avvolgerà la spiaggia e piazzale Roma, palcoscenico privilegiato degli eventi estivi riccionesi. Sarà una lunga Notte Rosa quella di Riccione che comincia alle 18 con il programma più famoso e seguito d’Italia per poi proseguire con la musica in consolle dei dj della radio che trasformeranno la piazza in un magnifico e infinito dancefloor interrotto solo dalla magia dei fuochi d’artificio a scandire la mezzanotte del capodanno estivo della Riviera Adriatica. Si alterneranno sulla pedana Chicco Giuliani, dj, produttore e speaker della radio, Alex Farolfi, disc jockey, remixer e regista radiofonico, colonna portante del programma Deejay chiama Italia, Wad, una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano, e Milla, parte fondamentale delle Strulle, trio tutto al femminile, un’artista che ha suonato nei club e festival più importanti, sia in Italia che all’estero. “La Notte Rosa è arrivata al 14° anno di età – ha sottolineato Linus in conferenza stampa - e i quattordici anni sono un’età di passaggio. Abbiamo pensato dunque di fare una cosa nuova, una Notte Rosa diversa dal solito, e Riccione ha sempre un ruolo da capofila in queste occasioni”.

La Notte Rosa di Deejay proseguirà il 6 e il 7 luglio con una grande novità della radio, la coppia Daniele Bossari e Federica Cacciola, che conducono in diretta live da piazzale Roma il programma Il Boss del weekend, sabato e domenica dalle 10 alle 13.

Estate on stage

Dopo la versione invernale Deejay On Ice, con il memorabile live dei Måneskin, la Notte Rosa di luglio è di fatto la grande anteprima di un’estate riccionese che ormai da tempo è accompagnata dalla colonna sonora e dai protagonisti di Radio Deejay. Un rapporto prezioso e unico quello tra la radio e la città che ogni volta dà vita a un palinsesto di iniziative e spettacoli che contribuiscono a rendere ancora più ricca e memorabile l’estate di Riccione. Dal 3 al 24 agosto sul palco di piazzale Roma saranno ospiti i migliori artisti della scena musicale che alterneranno le loro performance con le esibizioni dei tantissimi giovani cantanti e musicisti che partecipano alla nuova edizione del contest Deejay On Stage. Un vero e proprio festival a cielo aperto, unico in Italia, condotto dai grandi e amatissimi protagonisti della radio, Rudy Zerbi, Andrea & Michele in compagnia del magico trio di Pinocchio - La Pina Diego e La Vale – e di Chicco Giuliani, che daranno vita a un format ormai collaudato in grado di far interagire sullo stesso palco da sogno le giovani promesse della musica con gli artisti più affermati e amati dal pubblico. Anche per il contest, sempre più all’insegna della qualità. quest’anno ci saranno delle novità: sarà inferiore il numero di interpreti selezionati che arriveranno ad esibirsi ma potranno farlo più volte, sia con il loro inedito che con una cover (le iscrizioni partono lunedì). Il pubblico avrà ancora una volta l’occasione non solo di assistere ma di essere parte di un progetto artistico straordinario, un format unico nel suo genere, a ingresso libero, che si è affermato tra i più conosciuti e amati del Paese - una ricerca Nielsen del 2018 lo colloca tra i 5 più noti nel panorama nazionale - e che, come accade ad ogni edizione, trasforma Riccione nella capitale italiana della musica. Se i protagonisti sono di indiscutibile livello lo saranno anche i partners dell’evento che vede tra gli altri la partecipazione di New Balance e la conferma di FIAT che all’interno del piazzale, ma non solo, accompagneranno con i loro contenuti le giornate riccionesi.

Le dirette

La colonna sonora diffusa in tutte le vie della città sarà ovviamente la musica e le voci di Radio DEEJAY, la radio da Riccione si accenderà già dal 15 luglio con le dirette da Aquafàn e dal Summer Studio in Piazzale Roma a partire dal 3 agosto e proseguirà fino al 31 agosto e si alterneranno in un palinsesto ricchissimo di trasmissioni uniche, La Pina, Diego & La Vale, Rudy Zerbi, Andrea & Michele e Chicco Giuliani.

Aquafan: Linus, deejay chiama italia, dal 13 al 14 giugno, dalle 10 alle 12, giovedì e venerdì

La Pina, Diego & La Vale, pinocchio, dal 15 luglio al 2 agosto, dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì

Rudy Zerbi, dal 5 al 31 agosto, dalle 9:30 alle 12, dal lunedì al sabato

Andrea&Michele, dal 5 al 24 agosto, dalle 12 alle 14, dal lunedì al sabato

Summer studio di Radio Deejay piazzale Roma

La Pina, Diego & La Vale, pinocchio, dal 5 al 23 agosto, dalle 18:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì

Chicco Giuliani, dal 3 al 24 agosto, dalle 17:00 alle 20, sabato e domenica