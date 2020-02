Il Cocoricò riaccende la musica e diventa "Cocco": la data ufficiale della festa di apertura

L'attesa è finita. Il Cocoricò riapre le porte con la serata "The opening", festa di apertura per il locale più famoso nel mondo della discoteca. Come anticipato, l'evento è in primavera. La serata inaugurale è domenica 12 aprile, la sera di aprile.

L’iconica Piramide di Riccione finalmente riapre e si chiamerà come tutti la chiamano: Cocco. La nuova gestione, curata da Enrico Galli e Antonella Bonicalzi, si sta occupando di ristrutturare il Cocco e restituirà al pubblico il simbolo riconosciuto in tutto il mondo della nightlife, punto di riferimento della scena.