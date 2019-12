Riccione Teatro vince il Premio Ubu: "E' un riconoscimento che ci riempie d'orgoglio"

"Premio Ubu speciale a Riccione Teatro per la promozione della drammaturgia e della cultura teatrale in Italia". L'oscar del teatro italiano è stato assegnato lunedì sera al teatro Piccolo di Milano e anche la Romagna stringe l'ambito riconoscimento grazie al lavoro portato avanti nella Perla Verde. A ritirare l'Ubu Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro. "Un riconoscimento straordinario che ci riempie d’orgoglio e felicità, ed è al contempo un punto di partenza. Ci dà la forza di credere ancor di più al lavoro che stiamo portando avanti in questi anni a Riccione, dal nostro piccolo osservatorio di provincia, con l’ambizione di guardare sempre oltre, senza temere l’utopia, coniugando ricerca e sperimentazione, studio e passione".

Il premio, come sottolinea Bruscia, è una testimonianza storica "e vale due dediche: la prima alla Città di Riccione, che dal 1947 ha deciso di guardare il mondo attraverso le lenti della drammaturgia e rinnova questo miracolo ogni anno, credendoci sempre e sempre di più; l’altra dedica ci impone lo sguardo rivolto al futuro e va ai giovani autori, a quelli che ancora non conosciamo, che parteciperanno alle prossime edizioni. È una dedica cui tengo particolarmente, perché il Premio Riccione non si limita alla scoperta di nuovi autori, ma vuole dare valore ai giovani, al loro pensiero, alla loro creatività, e conserverà e proteggerà sempre la sua vocazione maieutica, un’attitudine che rende questo progetto unico e speciale".

L'emozione di questa grande serata si tramuta subito in una nuova sfida per il futuro: "A Riccione la parola del teatro deve sbocciare, deve scaturire. Viviamo un tempo in cui la parola è semplificata, ghettizzata, se non addirittura volgarizzata e banalizzata, da tutti gli organi di comunicazione, dalla televisione ai social network - chiosa Bruscia - Ed ecco che il teatro diventa quel luogo prezioso dove qualcosa di diverso davvero accade, quel luogo dove avviene il riscatto, il rilancio civile e pubblico della parola, la parola come scrittura, come gesto e azione. A teatro la parola risuona, si fa meraviglia, respiro e voce, soffio vitale".