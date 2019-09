Il fascino delle spiagge italiane seduce oltre seimila persone, successo per la mostra di Claude Nori

Ha chiuso con il finissage di domenica 1° settembre la mostra di Claude Nori Un’estate con te, inaugurata lo scorso 30 giugno alla presenza dell’autore. Sono state oltre 6.000 le persone che hanno visitato il percorso espositivo a Villa Mussolini, molte arrivate a Riccione proprio per l’occasione, tantissimi quelli che hanno lasciato una frase o un pensiero e si sono riconosciuti in quei volti e in quegli anni.

Claude Nori è uno degli artisti che meglio hanno raccontato il fascino dolce, romantico e popolare delle spiagge italiane, facendolo conoscere al mondo intero. Da bambino ha passato gran parte delle sue vacanze sulla Rivera romagnola e vi ha fatto poi ritorno più volte, a partire dal 1982, per fotografare l’atmosfera speciale che si crea nei mesi estivi.

Un’estate con te è stato anche il claim che ha accompagnato la stagione balneare della città, un ricco palinsesto di eventi da giugno a settembre che chiuderà con la settimana del Gran premio di MotoGP.

“Le mostre sono state un tassello importante della programmazione estiva – commenta l’assessore al turismo, cultura e sport Stefano Caldari. Sia Un’estate con te che Photosynthesis Experience rappresentano due progetti pensati su misura per Riccione, due proposte artistiche di grande qualità e innovazione che hanno trovato una risposta entusiasta del pubblico, della critica e dei media. Due allestimenti che hanno certificato la vocazione dei nostri villini storici a spazi espositivi di grande prestigio”.

Un’estate con te è stata anche la cornice preziosa di numerosi appuntamenti che si sono svolti in questi mesi a Villa Mussolini e nel suo bel giardino, concerti, reading, festival che hanno trovato in quello spazio una collocazione ideale. Ricca e prestigiosa anche la rassegna stampa da Artribune a Exibart da Sky Arte alle tante testate nazionali.