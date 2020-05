Riccione Terme riapre le porte ai suoi ospiti con termoscanner e percorsi distanziati

Lunedì 25 maggio Riccione Terme riapre pronta ad accogliere i propri ospiti nell’unico stabilimento termale con sorgenti di acqua sulfurea della riviera romagnola. Saranno da subito disponibili le Cure Termali e le piscine (per i trattamenti terapeutici), la fisioterapia e la riabilitazione di Fisia e il benessere e la bellezza dell’Oasi Medical Spa. Le acque termali sulfuree salso bromo iodiche e magnesiache, uniche sulla costa romagnola, sono alla base di tutte le cure e dei trattamenti e mai come in questo periodo si sente la necessità di rigenerare il proprio corpo e lo spirito dopo l’inevitabile stress generato dal lockdown. Riccione Terme insieme a tutte le Terme dell’Emilia Romagna, coordinata dalla Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale FoRST ha redatto un protocollo per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

“La tutela della salute dei nostri ospiti e dei nostri collaboratori è da sempre il nostro principale obiettivo e anche in questa occasione ci ha guidato nella messa a punto di misure protettive accurate. – dichiara Roberta Piccioni, Presidente di Riccione Terme SpA - In questi mesi abbiamo lavorato intensamente e con entusiasmo per essere pronti alla riapertura in sicurezza e per meritarci e consolidare la fiducia dei nostri ospiti e pazienti”. “Nel nuovo protocollo di ammissione alle cure termali sono state implementate tutte le procedure di prenotazione e di acquisizione della documentazione on-line e il preventivo servizio di triage telefonico, al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa in accettazione. E’ stato istituito un unico ingresso al Centro Termale con un’area filtro, dove viene rilevata con termoscanner la temperatura. All’interno dello Stabilimento è stato creato un percorso segnaletico che guida ai vari reparti di cura. Tutte le aree sono state predisposte per garantire la distanza interpersonale e dotate di corner per l’igienizzazione delle mani. Abbiamo a cuore i nostri ospiti e il nostro staff. Siamo a disposizione telefonicamente e via email per le prenotazioni e per informare ancor più dettagliatamente sulle nuove procedure.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i reparti di Riccione Terme attivi da lunedì 25 maggio: Cure inalatorie e per la sordità rinogena, Cure fangobalneoterapiche, Cure balneoterapiche, dermatologiche e vascolari e Piscine Termali per utilizzo terapeutico Presso Fisia, il centro di riabilitazione e fisioterapia, saranno attivi: la Riabilitazione motoria in piscina con acqua termale calda e in palestra, la Riabilitazione respiratoria e le Terapie Fisiche Saranno inoltre disponibili le Visite mediche specialistiche del Poliambulatorio Oasi, i Trattamenti Estetici Viso e Corpo, la Tecno Estetica, il Beauty Service, i Massaggi Benessere e i Trattamenti Capello di Oasi Spa Centro Benessere & Medical Spa. Il nostro obiettivo è quello di garantire la salute dei nostri ospiti e come sempre in un ambiente accogliente e piacevole, perché alle Terme la salute e il benessere psico-fisico sono elementi imprescindibili!