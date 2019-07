Turisti fedeli da 40 anni: la figlia scrive al Comune e i genitori diventano "ambasciatori"

Conferimento doppio mercoledì mattina per la nomina di “ambasciatori” di Riccione a dei turisti che da lunghissimi periodi di tempo scelgono Riccione per trascorrervi le proprie vacanze. L’assessore ai servizi educativi Alessandra Battarra ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ai signori Antonio e Loredana Toscani, di Oltrepò Pavese, fedeli a Riccione da 40 anni. Marito e moglie ogni anno affittano per tutta l’estate un appartamento, negli ultimi tempi in compagnia del nipotino. Lo scorso Natale la figlia ha consegnato loro una lettera di risposta del Comune di Riccione alla sua richiesta di organizzare una sorpresa e premiare i genitori come turisti fedelissimi alla città. Un amore grande per Riccione, tanto da averlo trasmesso alla figlia, che ogni estate sceglie la città per il periodo estivo.

Dall’Austria arriva invece una signora, Luise Stanek, da 63 anni fedelissima a Riccione. A consegnarle l’attestato di ambasciatrice questa mattina c’era l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi. La signora era in compagnia del bagnino Otello del Bagno 99, stabilimento balneare scelto da molti anni per condurre la sua vita da spiaggia in relax e benessere.