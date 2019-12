La slitta di Babbo Natale di Riccione arriva in un Comune colpito dal terremoto

La cerimonia di accensione delle luminarie e l’apertura della casa di Babbo Natale domenica 1° Dicembre si è svolta nel Comune di Matelica con un segno tangibile delle Festività Natalizie Riccionesi. La grande slitta trainata da cavallo, lunga 10 metri, e posizionata nelle scorse edizioni del Natale a Riccione in piazza Matteotti e in piazzetta del Faro, è stata quest’anno richiesta dal Comune marchigiano colpito più volte negli ultimi anni da terremoto. Una richiesta accolta con favore dall’Amministrazione Comunale di Riccione che ha concesso in comodato gratuito la struttura nell’ottica di un’ottima collaborazione tra enti locali. Alla cerimonia natalizia di Matelica, in rappresentanza del Comune di Riccione era presente il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Galassi che ha portato i saluti della città e gli auguri di Buon Natale agli abitanti di Matelica.