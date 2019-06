Massimo Bottura star di Al Méni, lo chef numero uno al mondo accende la kermesse

Sarà ancora una volta lo chef numero 1 al mondo ad accendere i fornelli di Al Mèni. Sabato mattina il colorato tendone in piazzale Fellini accoglierà Massimo Bottura per dare il via al Circo 8 e ½ dei sapori. La magia del circo e lo spettacolo del gusto si incontreranno in una atmosfera da sogno. Due mondi, due tradizioni e tante mani unite in un'unica acrobazia di gusto. Saranno i circensi e gli acrobati dei MagdaClan ad accompagnare Massimo Bottura e il pubblico in un crescendo di emozioni sotto il tendone di Al Meni.

Partenza dalla mattina con un percorso artistico in più postazioni fuori dal circo, fino ad arrivare allo show corale sotto al tendone dove il collettivo acrobatico sarà accompagnato dalla musica dal vivo in un susseguirsi di numeri pieni di incanto e tecnica. Momento clou alle ore 11,30 di sabato 22 giugno quando, alla presenza di Massimo Bottura, del presidente della Regione Stefano Bonaccini, dell’Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e dei protagonisti dell'evento, si darà il via ufficiale all’evento.

Tutto è pronto per la sesta edizione di Al Méni che questo weekend vedrà protagonisti dodici chef della Regione Emilia Romagna e 12 talenti internazionali capitanati Massimo Bottura, contadini e prodotti d’autore, street food stellato, artigianato e design. Al via il mercato dei prodotti di eccellenza, il Lab Store Speciale Matrioška, l’area dedicata allo Street Food intorno al circo. Dalle ore 12,30 partiranno gli showcooking degli chef che cucinano a vista nel circo, questo il programma:

Sabato 22 giugno: ore dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 19 alle 23 – Circo 8 e 1/2

Showcooking

12.30-13.30, Davide Di Fabio - Simone Tondo

13.30-14-30 Tim Butler - Kim Mikkola, Evelyn Kim

19.00-20.00 Raffaele Liuzzi - Bledar Kola

20.00-21.00 Matteo Salbaroli - Tom Anglesea

21.00-22.00 Luca Marchini - Colombe St Pierre

22.00-23.00 Marco Cavallucci - Marie-Victorine Manoa

Domenica 23 giugno:

ore dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 19 alle 23 – Circo 8 e 1/2

Show cooking

12.30-13.30 Franco Cimini - Giovanni Passerini

13.30-14-30 Mario Ferrara - Jefferson Alvarez

19.00- 20.00 Bacilieri - Dalad Kambhu

20.00-21.00 Rino Duca - Jordan Bailey

21.00-22.00 Mattia Borroni - Francisco Cardenas

22.00-23.00 Giovanni Cuocci - Romain Tischenko

Alle ore 17,30 di sabato, nella postazione Terramare, fuori dal circo, Alessio Greguoldo, ostricoltore della Sacca di Scardovari parlerà dell’ostrica “rosa” brevettata in Francia e coltivata nella parte veneta del Delta del Po.

Nella serata di sabato, dalle ore 23, via ai festeggiamenti sulla spiaggia del bagno 17 dove si accenderanno le luci di un circo a cielo aperto, in riva al mare, per “8 e 1/2notte”, una festa con tutti gli chef protagonisti dell'evento e non solo. La serata sarà un concentrato della bellezza della Riviera d'estate: musica, spiaggia ed echi felliniani sullo sfondo per brindare ai risultati della nostra cucina nel mondo. Si alterneranno alla consolle consolle i Dj Fabrizio Mammarella e Cirillo (Circoloco- DC10 - Cocoricò). A fine serata si chiude con Dj Gomma e cornetti caldi direttamente dai ragazzi del Forno Brisa di Bologna.