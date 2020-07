Addio al Maestro Morricone che incantò Rimini con il concerto "La bellezza ci salverà"

Addio al Maestro Ennio Morricone, che si è spento lunedì all'aba "con il conforto della fede" ha fatto sapere la famiglia del premio Oscar. Il grande musicista e compositore aveva 91 anni, è stato autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da "Per un pugno di dollari" a "C'era una volta in America", da "Nuovo cinema Paradiso" a "The Hateful eight", "da Gli intoccabili" a "Malena". Qualche giorno fa si era rotto il femore e si trovava in una clinica romana per le conseguenze della caduta.

Nel 2012 ha incantato Rimini con un concerto evento la sera del 25 agosto dal titolo "La bellezza ci salverà" ed era cittadino onorario di San Leo dal 2010.

Il maestro, ha annunciato la famiglia, "ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità. Ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stata accanto fino all'estremo respiro, ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato. Ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività". I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza".

Il suo nome e il suo talento si legano alle colonne sonore di oltre 450 film. Hollywood lo ha celebrato anche con un Oscar alla carriera nel 2007, a 79 anni, che il Maestro dedicò all'amata moglie Maria. Indimenticabile il suo sodalizio artistico con Sergio Leone, ma le collaborazioni con tantissimi altri colossi fra cui Oliver Stone, Brian De Palma, Warren Beatty, Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmuller, Carlo Verdone e Roman Polansky.

I premi

Lunghissima la lista di premi e riconoscimenti. Cinque nomination all'Oscar, paradossalmente ha vinto la sua prima statuetta nel 2007 'alla carriera': la seconda arriverà per The Hateful Eight, di Tarantino, per cui si è aggiudicato anche il Golden Globe e in quell'occasione il regista lo ha definito meglio di "Mozart e Beethoven". Oltre agli Oscar, ha vinto il Leone d'oro alla carriera, 8 Nastri D'argento, 5 Bafta, 5 candidature agli Oscar, 7 David Di Donatello, 3 Golden Globes, 1 Grammy e 1 European Film Award. Per la sua musica ha anche vinto 27 Dischi d'oro, 7 dischi di platino, 3 Golden Plates e il premio della 'Critica discografica' per la musica del film Il Prato. La colonna sonora del film Il buono, il brutto e il cattivo è stata inserita nella Hall of Fame dei Grammy nel 2009 mentre l'anno dopo e' stato insignito del prestigioso premio Polar Music. Nonostante la non giovanissima età, Morricone non si è mai fermato. Nel novembre del 2013 ha iniziato un tour per celebrare i 50 anni di carriera nel cinema. Il tour europeo è ripreso tra febbraio e marzo 2015 con concerti in 20 cittàdi 12 paesi diversi, nelle arene più grandi d'Europa tra cui la O2 di Londra e lo Ziggo Dome di Amsterdam, registrando il sold out quasi ovunque. E proprio nel 2016, per l'Oscar di The hateful eight alla domanda "E' la colonna sonora più bella che ha mai scritto? Non credo, non credo", disse dopo il premio. Probabilmente perché trovare la più bella in mezzo a tanti capolavori è impresa ardua.