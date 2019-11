Ai bimbi delle scuole Ferrari donati i kit da perfetti viaggiatori

Cappellino e zainetto sono gli "strumenti di lavoro", ma anche di viaggio, più comuni per tutti gli studenti delle elementari. Quando si va a scuola, quando si va in gita, quando si partecipa ai progetti.

Sale Scuola Viaggi, l'agenzia viaggi riminese che oggi è la prima in Italia per turismo scolastico ha deciso di donare alle scuole Ferrari 500 cappellini e 500 zainetti con il logo scelto dai bambini stessi. E'già la seconda donazione: la prima era stata fatta l'anno scorso, con il materiale didattico e le decorazioni per la scuola.