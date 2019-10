Al Centro per le famiglie al via il nuovo ciclo di incontri dedicati ai genitori e ai bimbi

Riparte il 22 ottobre il nuovo ciclo di appuntamenti organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di bambini dai 3 ai 10 anni circa. I temi trattati sono legati all’età evolutiva, l’autostima, le autonomie e i bisogni in questa fascia d’età, che vede gli adulti accompagnare i figli alla scoperta del mondo fuori casa e delle loro prime relazioni “indipendenti”.

L’incontro di apertura, dal titolo “Guida pratica alla genitorialità positiva”, si terrà martedì 22 ottobre alle ore 20,45 alla Sala del Giudizio del Museo della Città (via Tonini, 1). La serata sarà a cura di Pamela Scarozza e Guido Musillo - Psicologi E.D.I. per Save the Children, che ha curato la pubblicazione della guida. Save the Children è la più grande organizzazione internazionale e indipendente che lavora per migliorare concretamente le condizioni dell’infanzia in Italia e nel mondo. Obiettivo della Guida, che verrà non solo raccontata ma realmente sperimentata, è promuovere modelli educativi positivi e realmente utili a risolvere situazioni conflittuali; comprendere meglio il comportamento dei bambini e trovare strategie per rinforzare la relazione, costruendo un rapporto di fiducia e in cui ciascuno si sente protagonista attivo e riconosciuto. Accompagnare a crescere è una delle esperienze più straordinarie della vita, molto intensa e ricca di emozioni, che può al contempo mettere alla prova la pazienza e capacità di gestire lo stress, la frustrazione e la rabbia.

A partire dalla conferenza iniziale, un appuntamento mensile, presso il Centro per le famiglie, permetterà di approfondire alcuni temi particolarmente significativi: Davvero veramente, sul tema della bugia e della narrazione fantastica martedì 12 novembre; Faccio io, sul tema dell’autonomia e dell’autostima il 10 dicembre; e Potere ai bambini sulle sfide alle regole e al ruolo dell’adulto, il 21 gennaio. Gli incontri sono rivolti a genitori, insegnanti educatori, che troveranno suggerimenti utili e pratici per accompagnare i bambini a crescere ed essere adulti efficaci, significativi e modelli positivi di crescita.

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è gratuito, senza iscrizione, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Centro per le Famiglie, tel. 0541 793860.