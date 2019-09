Al Fulgor una nuova stagione di grande cinema, tra novità, classici, matinée e incontri con il regista

Una nuova stagione di grande cinema al Fulgor, diventato meta degli appassionati cinefili, ma anche di tanti turisti che ormai non perdono occasione per visitare la sala tanto amata dal regista Federico Fellini. Al timone, come sempre, Elena Zanni, al suo fianco Elisa Lucchetta e uno staff che porta avanti un lavoro di ricerca e qualità.

Tornano le rassegne diventate ormai classici come Il cinema Ritrovato, le domeniche film e colazione, i titoli in lingua originali e tantissime novità, tra ospiti in sala, presentazioni e incontri con i registi.

Il programma

Il cinema ritrovato, rassegna della Cineteca di Bologna

Lunedì 14 ottobre Apocalypse Now - Final Cut, di Francis Ford Coppola (1979).

Invece, venerdì 20 settembre è stata la volta di Dicktatorship - Fallo e basta di Luca Ragazzi, ospite al Fulgor.

Martedì 22 ottobre ospiti saranno Federico Ferrone e Michele Manzolini registi de Il Varco

Film in lingua

Once upon a time in...Hollywood lunedì 23 settembre ore 21

Jocker martedì 8 ottobre ore 21

Arte al cinema

1 ottobre Van Gogh e il Giappone

5 Novembre Ermitage il potere dell'arte

19 Novembre Escher -Viggio nell'infinito

10 Dicembre Frida. Viva la vita

L'appuntamento con Aamarcord

15 ottobre

12 novembre

3 dicembre

Per le famiglie

Attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli. Infatti nel mese di novembre e dicembre avremo dei titoli dedicati ai più piccoli con due cartoni distribuiti dalla Cineteca di Bologna Zog e il topo gigante ma non mancheranno anche dei classici Disney. I titoli verranno svelati a breve ma non questa sera….

Classici

Omaggio ai film on the road domenica 22 settembre sarà Il sorpasso di Dino Risi (1962).

Invece, le Vite Degli Altri è una rassegna dedicata ai documentari che descrivono le vite di artisti, registi attori scrittori più o meno conosciuti che hanno avuto un grande impatto nella nostra cultura.

domenica 29 settembre ore 10:30 con Love Cecil dedicato a Cecil Beaton di Lisa Immordino Vreeland

lunedì 11 novembre il documentario Robert Frank – Don't blink di Laura Israel

Lunedì 25 novembre FRIEDKIN UNCUT dedicato a William Friedkin di Francesco Zippel

lunedì 2 dicembre DIVA! Dedivato a Valentina Cortese di Francesco Patierno

Omaggio a Tarantino Domenica 29 settembre Le iene ore 10:30(1992)

Omaggio a Paul Newman e Robert Redford con La stangata lunedì 30 settembre(1973) di George Roy Hill

Tre titoli invece che ci accompagneranno nei mesi più tetri dell’anno sono dedicate a tre pellicole del cinema muto e del primi film sonori.

Lunedì 7 ottobre L’uomo che ride di Paul Leni(1928).

Lunedì 21 ottobre sarà la volta di Vampyr di Carl Theodor Dreyer (1932)

Lunedì 04 novembre Il carretto fantasma di Victor Sjöström (1921).

Belli e dannati è il nome della rassegna dedicata ai divi inquieti del cinema. Partenza Domenica 13 ottobre James Dean e Alain Delon. Li vedremo in Giovent bruciata di Nicholas Ray (1955) e Delitto in pieno sole di René Clément (1960)

Domenica 17 novembre

Marlon Brando con Un tram che si chiama desiderio di Elia Kazan (1951) Montgomery Clift sarà l’altro protagonista della rassegna con Da qui all'eternità di Fred Zinnemann (1953)

domenica 08 dicembre con La gatta sul tetto che scotta di Richard Brooks (1958). con Paul Newman

Gangster story di Arthur Penn (1967) con Warren Beatty

Non poteva mancare come sempre Alfred Hitchcock. Questa volta due film le cui sceneggiature appartengono a due romanzi di due grandi scrittrici a lui contemporanee. Incominciamo

domenica 27 ottobre con Rebecca la prima moglie (1940) dal libro di Daphne Du Maurier

domenica 03 novembre L’altro uomo (1951) dal romanzo di Patricia Highsmith



.Con questa rassegna rendiamo omaggio a quella che viene chiamata la Nuova Hollywood

domenica 27 ottobre UN MERCOLEDI’ DA LEONI di John Milius (1978).

domenica 03 novembre QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO di Milos Forman (1975).

domenica 15 dicembre MEAN STREETS di Martin Scorsese (1973).

domenica 22 dicembre HAROLD E MAUDE di Hal Ashby(1971).

.Un omaggio a Michelangelo Antonioni.

domenica 10 novembre con L’AVVENTURA (1960)

domenica 24 novembre ZABRISKIE POINT (1970)

domenica 01 dicembre con L’ECLISSE (1962)



.omaggio Reiner Werner Fassbinder

domenica 10 novembre L’AMORE E’ PIU’ FREDDO DELLA MORTE (1969)

domenica 01 dicembre LE LACRIME AMARE DI PETRA VON KANT

.Omaggio a Xavier Dolan

lunedì 18 novembre J’AI TUE’ MA MERE

domenica 24 novembre MOMMY

Concludiamo con domenica 29 dicembre con due titoli magici se così si possono definire

Stiamo parlando di MIRACOLO A MILANO di Vittorio De Sica e il nuovo PINOCCHIO di Matteo Garrone.

PROGRAMMAZIONE A CURA DI

ELISA LUCHETTA – Responsabile della programmazione delle rassegne e degli eventi del Cinema Fulgor e Settebello