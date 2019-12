Al Galli "sipario" sul Sigismondo d'oro e visite serali gratuite alla mostra Fellini 100

Appuntamento questo pomeriggio (sabato 21 dicembre), alle 17.30, al Teatro Galli con la cerimonia di consegna del Sigismondo d'oro 2019, assegnato al semiologo Paolo Fabbri e allo scrittore Marco Missiroli. Durante la giornata ci sarà anche il saluto di fine anno del sindaco Andrae Gnassi.

Quest'anno, spiega l'amministrazione, il riconoscimento va a "due esponenti riminesi del mondo culturale italiano che, con la loro attività, contribuiscono ad offire una visione non convenzionale del presente e della realtà". E una visione non convenzionale era anche quella di Federico Fellini, di cui nel 2020 Rimini celebrera' il centenario della nascita e che ora viene omaggiato in citta' con la mostra 'Fellini 100. Genio Immortale'. L'esposizione, allestita a Castel Sismondo da sabato scorso, "nei primi giorni di apertura ha gia' fatto registrare migliaia di presenze" e domani sara' visitabile gratuitamente dalle 19.30 a mezzanotte.

(Fonte Agenzia Dire)