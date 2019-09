Rimini Calcio, all'hotel Corallo una serata a sostegno delle persone affette dalla sindrome di Down

E' ancora possibile acquistare i biglietti per partecipare alla cena di solidarietà, in programma martedì 24 settembre, dalle 20.30, il cui ricavato sarà devoluto alla onlus “Crescere Insieme”, l’assocazione di genitori di persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva, attiva dal 2004 nella provincia di Rimini.

Considerate le condizioni meteo previste l'evento si svolgerà all'Hotel Corallo, anziché sulla spiaggia del Bagno 26. Gli ingredienti della serata restano però i medesimi, dunque l'amicizia, la voglia di stare insieme rinnovando l'impegno nel sociale che da sempre caratterizza l'azione del Rimini F. C. All’appuntamento interverranno i dirigenti, una rappresentanza di giocatori e dello staff biancorosso e, naturalmente, gli amici di “Crescere Insieme” che illustreranno agli intervenuti le molteplici attività organizzate dall’associazione. I biglietti per partecipare alla serata di beneficenza sono disponibili nei punti vendita: sede Rimini Football Club, via XX Settembre 122; Bagno 26, lungomare Tintori 30/a; Grazia e fiori lab, via Colonna 7.