Cartoon Club non rinuncia all'estate: il festival torna a luglio con il manifesto firmato da Eron

L'arte di Eron veste la 36esima edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d'animazione che inizierà mercoledì 15 luglio a Rimini. Per l'edizione 2020 del Festival, l'artista riminese, tra i più noti del graffitisimo e della street art, ha scelto un'opera dipinta a spray su tela dal titolo “Boat and flowers”. In quest'opera si fondono disegno infantile e realismo pittorico per creare un'immagine dall'atmosfera apparentemente tranquilla, che solo a un secondo sguardo, con tutta la forza e la poesia di una melodia triste ma bellissima, svela l'attuale dramma delle persone che naufragano nel tentativo di cercare un angolo di serenità nella propria vita.

A seguito dell’emergenza Coronavirus e delle norme di sicurezza da osservare nei luoghi dedicati agli spettacoli, Carton Club 2020 si trasformerà e moltiplicherà i suoi appuntamenti nell’arco temporale di 6 mesi, da luglio a dicembre, con una formula che unisce eventi live e online, garantendo la stessa qualità e creatività che contraddistinguono da sempre il Festival. La kermesse live si svolgerà da mercoledì 15 a domenica 19 luglio nel centro storico di Rimini tra distretto degli Agostiniani, Museo della Città, Art Space Augeo e chiostro di San Giuliano, con installazioni video a cura di Eron in spazi open air nella città. Sui canali digitali di Cartoon Club, anche il pubblico che non potrà raggiungere fisicamente Rimini avrà la possibilità vedere gli oltre 300 cortometraggi in concorso, incontri in diretta streaming con registi, disegnatori, sceneggiatori, giornalisti.

A causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni previste, quest’anno non potranno aver luogo invece la tradizionale mostra-mercato Riminicomix e la Cosplay Convention in piazzale Federico Fellini. Il programma completo è scaricabile dal sito www.cartonclubrimini.com