Al Cinema Tiberio una stagione tra anteprime, arte e balletto: da Mozart a Frida Kahlo

La nuova stagione del Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) parte con un viaggio “stellare” verso la luna con la programmazione, da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre (ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietti interi € 10, ridotti € 8), del film Apollo 11 di Todd Douglas Miller, in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dello sbarco del primo uomo sulla Luna. All’inizio della proiezione in anteprima mondiale, il pubblico del Sundance Festival (dove il film si è aggiudicato il Premio Speciale della Giuria Documentari per il Miglior Montaggio) deve essere rimasto incredulo: perché le immagini di APOLLO 11 sembrano girate una manciata di settimane fa tanto straordinaria è la qualità che le contraddistingue. Un montaggio serrato ci permette di rivivere, nel senso più stretto del termine, quei momenti di 50 anni fa, facendoci immergere nella prospettiva degli astronauti, della squadra ‘Mission Control’ e dei milioni di spettatori sintonizzati sulla terra, con tutta l’adrenalina di quei giorni e la tensione di quelle ore memorabili in cui il genere umano fece un balzo gigantesco verso il futuro. Quando 50 anni fa, nel 1969, la missione Apollo 11 si avviò verso lo spazio, vennero infatti girate centinaia di ore di immagini in formato 70 mm: pellicole straordinarie riscoperte solo recentemente da un archivista del Nara (National Archives and Records Administration), l’agenzia statunitense che si occupa di preservare documenti governativi e storici. Immagini che il regista Todd Douglas Miller non ha esitato a definire “la collezione di riprese di miglior qualità sulla missione Apollo 11”.

Gli appuntamenti cinematografici di settembre prevedono anche la proiezione, in prima visione, del film Aquile Randagie di Gianni Aureli, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre (ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6): Il film ci riporta al 1928 quando lo scautismo fu dichiarato soppresso dal Consiglio dei ministri. Un gruppo di ragazzi della parrocchia di S.Solcro si rifiuta di sottostare a questa norma e decide di continuare a svolgere la propria attività tra Milano e Monza. Aquile Randagie racconta un pezzo di Resistenza italiana e personaggi rimasti spesso fuori dai libri di storia. «È un film sulla guerra, ben documentato da una ricerca storica, che mostra anche l’allegria, il coraggio e la spensieratezza di giovani» spiega il regista Gianni Aureli, romano, 34 anni, alla sua prima esperienza dietro la cinepresa per un film di finzione dopo tanti documentari e reportage.

Da ottobre ogni settimana il Cinema Tiberio ospiterà da giovedì a domenica film di qualità di recente produzione (titoli da definire) e non mancheranno gli appuntamenti della domenica pomeriggio per la famiglia con Junior Cinema, sempre nel mese di ottobre: per la rassegna Junior sono attesi titoli come Toy Story 4, Pets 2, Aladdin e Il Re Leone.

Arte, opera, baleltto e teatro dal West end di Londra

La stagione della Grande Arte al Cinema si inaugura con Van Gogh e il Giappone di David Bickerstaff (dal 16 al 18 settembre, ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietti interi € 10, ridotti € 8): grazie alle lettere dell’artista e alle testimonianze dei suoi contemporanei, questo commovente docufilm rivela l’affascinante storia del profondo, intenso legame tra Van Gogh e l’arte giapponese e il ruolo che l’arte di questo paese, mai visitato dall’artista, ebbe sul suo lavoro. Seguiranno nella prima parte della rassegna i film dedicati al Museo dell’Ermitage dal 21 al 23 ottobre e a Frida Kahlo, dal 25 al 27 novembre.

Gli appassionati del bel canto potranno seguire le più belle opere dai più prestigiosi teatri internazionali come Royal Opera House di Londra, Grand Teatre Liceu di Barcelloje, Teatro alla Scala di Milano e, da quest’anno, alcuni pregevoli allestimenti presentati nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona: il primo evento in calendario è per martedì 8 ottobre (ore 19.45, biglietti interi € 12, ridotti € 10) con il Don Giovanni di Mozart per la regia di Kasper Holten e la direzione orchestrale affidata a Hartmut Haenchen, in diretta da Londra.

Per emozionarsi con il balletto con produzioni in scena a Londra e Mosca, la prima diretta in cartellone è dal Teatro Bolshoi di Mosca domenica 27 ottobre (ore 16, biglietti interi € 12, ridotti € 10) con Raymonda su musiche di Glazounov.

In esclusiva italiana il Cinema Tiberio ospita anche in questa stagione straordinari musical e spettacoli di prosa registrati nel West End di Londra presentati in versione inglese con sottotitoli in inglese: si parte il 3 dicembre (ore 20, biglietti interi € 12, ridotti € 10) con lo spassoso One Man, Two Gvunors con il travolgente James Corden impegnato in un tour de force ispirato a “Arlecchino servitore di due padroni” di Carlo Goldoni.