Circ'Amarcord sul ghiaccio, mangiafuoco e amazzoni danno il via alle festività

Prendono il via sabato 30 novembre, fra mongolfiere luminose, mangiafuoco, trampolieri e amazzoni su cavalli bianchi, i festeggiamenti del Capodanno più lungo del Mondo, quest'anno dedicato al Maestro Fellini in vista del centenario della sua nascita. In un centro storico trasformato dalla magia del Natale, fra il Circ’Amarcord on ice, la grande pista di ghiaccio in Piazza Malatesta, e il Piccolo Mercato di Natale ‘Circ’Amarcord’ con artigiani, laboratori per bambini ed una giostra francese con le immagini del film “La Dolce Vita”, la lunga giornata di festeggiamenti comincerà alle ore 16.30.

Un Mare di Fuoco, la festa che ogni anno nel cuore dell'estate porta sulle spiagge di rimini il fascino delle fiamme, trasferisce nel freddo inverno il suo carico di fuoco con i “giocolieri delle fiamme” che si esibiranno nel centro storico. Piazza Cavour, Piazza Malatesta e Castel Sismondo saranno “scaldate” dal susseguirsi di spettacoli dei mangiafuoco e dalla musica della Banda Città di Rimini. Contemporaneamente nel Borgo San Giuliano e in piazzale Vannoni si preparerà il corteo Felliniano: una fiaccolata benefica per le caratteristiche vie tanto care al regista, una celebrazione del suo genio attraverso le figure oniriche ed allegoriche dei suoi film. Con alla testa una amazzone in sella a un cavallo bianco, trampolieri e danzatrici alate, il corteo, illuminato da migliaia di candele (il cui ricavato della vendita andrà a sostenere AROP- Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica), si incamminerà alle 17 verso piazza Cavour. Sarà accompagnato dalla musica della Banda Giovanile Città di Rimini, dalle maschere dei personaggi Felliniani e coperto dal cielo di luminarie di Borgo San Giuliano, un richiamo ai pavoni del film "Amarcord".

Viale Tiberio e Corso d'augusto, illuminate già dalle citazioni Felliniane, saranno percorse da questo corteo festoso che terminerà la sua fiaccolata in Piazza Cavour, riunendosi al resto dei festeggiamenti. Qui, la grande festa. L'amazzone, con il sottofondo delle musiche dei film di Fellini eseguite dalle due bande riunite, si esibirà in una danza a cavallo. Toccherà poi ancora ai tre mangiafuco e al vorticoso gioco delle loro fiamme riunite, un crescendo spettacolare che culminerà alle ore 18 con l'accensione dell'albero e di tutte le luci natalizie.