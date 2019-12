Club Nautico, bilancio positivo: aumentano i soci e le attività

Si è tenuto domenica pomeriggio l'appuntamento annuale con i soci del Club Nautico Rimini: hanno aperto i lavori Gianfranco Santolini, presidente del Club e Marco Valcamonici, direttore amministrativo, che hanno illustrato il bilancio e i progetti, molto positivi del 2019 e quelli futuri per il 2020, con il numero dei soci in forte crescita e con l'aumento delle attività.

E' stato presentato il bilancio consuntivo per l'approvazione e il bilancio preventivo per il 2019-2020, votati dai soci all'unanimità. Il vice presidente Bonfiglio Mariotti ha parlato del progetto del Magazine del Club Nautico arrivato alla seconda edizione, e ha presentato la nuova rivista, ringraziando gli sponsor che hanno permesso la sua realizzazione. Ha inoltre illustrato i progetti di promozione delle attività del club e il supporto indispensabile di partners e sponsor, con un piano preciso per la loro valorizzazione. Andrea Musone, resp. sportivo vela, ha parlato dei progetti futuri legati al suo settore e insieme a Saverio Sabbioni ha delineato i punti salienti del nuovo progetto di scuola d'altura, oltre al rafforzamento delle attuali attività Laser, 29er e Open Bic, dove il club si è distinto a livello nazionale per i prestigiosi risultati raggiunti dai suoi atleti, primo fra i quali Giacomo Musone, primo nel ranking italiano classe laser olimpico e Luca Rossetti, 10° assoluto e secondo fra gli italiani nella Mini Transat 2019. Giordano Pecci ha parlato di motonautica e pesca e ha illustrato i prestigiosi traguardi raggiunti nel 2019, oltre alla presentazione del calendario 2020. Infine Roberto Venturini ha parlato del grande lavoro svolto nel 2019 per l'organizzazione degli eventi sociali, culturali e sportivi: quasi 80 date, da replicare nel 2020.