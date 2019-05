Marco Mengoni travolge l'Rds Stadium con il suo Atlantico tour. LE FOTO

In un abito bianco firmato Giorgio Armani, elegantissimo e carico di energia, Marco Mengoni ha travolto l'Rds Stadium mercoledì sera con il suo Atlantico tour. Gremito dal pubblico di tutte le età, tantissimi i ragazzini, l'Rds ha visto un concerto da tutto esaurito. La nuova avventura live di Mengoni, che ha già venduto quasi 200mila biglietti e continua a collezionare sold out ha fatto tappa in Riviera e stasera sarà all’Unipol Arena di Bologna, dove chiude la leg primaverile (fotoservizio di Nicola Dalmo)

Uno show che “cresce”, “evolve” e “si trasforma” da analogico a digitale. Uno spettacolo di quasi due ore sviluppato con Claudio Santucci per Giò Forma, che già ha collaborato con Marco al precedente tour, nel quale Marco ha portato sul palco tutti i suoi più grandi successi e i brani dell’ultimo album di inediti Atlantico, recentemente certificato doppio platino con oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music. Ad aprire il concerto il brano Muhammad Ali, il nuovo singolo tra i più suonati in radio. Una dedica al mitico pugile ed un invito a prenderlo come riferimento per ambire a fortificarci e a trasformare ogni problema in una grande opportunità. Ad affiancare Mengoni sul palco, un gruppo di straordinari musicisti con la direzione musicale di Christian Rigano (piano e tastiere): Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Massimo Colagiovanni (chitarre), Leonardo Di Angilla (percussioni) e, ai cori, Barbari Comi, Moris Pradella (anche chitarra) e Yvonne Park.