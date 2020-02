Il musicista Mecozzi in Germania: "Il concerto è confermato, all'estero non c'è il panico dell'Italia"

Sta girando l'Europa con il tour del suo album di debutto "Awakening" e proprio stasera, venerdì 28 febbraio, il musicista verucchiese Federico Mecozzi sarà in concerto in Germania, a Berlino, in giorni in cui la parola Coronavirus sta facendo saltare in Italia spettacoli, concerti e manifestazioni.

Come sta vivendo in questo momento la paura da contagio?

"Devo dire che all'estero, almeno nelle città che stiamo toccando con i miei musicisti, mi sembra ci sia molta più tranquillità e meno panico rispetto a quello che sta dilagando in Italia, pur comprendendo il timore e le giuste precauzioni prese dopo i casi di contagio".

Non avete paura di viaggiare e fare scalo negli aeroporti internazionali?

"Non parlo di paura, ma solo accortezza da parte nostra durante gli scali o i passaggi nelle stazioni ferroviarie".

Quando capiscono che siete italiani?

"Non ho mai percepito la paura dell'italiano, stiamo lavorando benissimo ovunque".

A Berlino quindi vi aspettano sul palco...

"Assolutamente sì, la data è confermata, suoneremo al Lido. Invece, il 9 e 10 marzo saremo a Madri e a Barcellona, il 27 e 28 ad Amsterdam ea Bruxelles per poi chiudere a Rimini al teatro Galli il 16 e 17 maggio". In questi mesi abbiamo anche toccato Londra, Parigi, Porto e Berna, è stato molto emozionante".

Prosegue quindi con successo il tour di Federico Mecozzi, da oltre dieci anni sul palco a fianco di Ludovico Einaudi. In questa sua tournée personale è accompagnato da musicisti riminesi Massimo Marches, Tommy Graziani, Stefano Zambardino,Veronica Conti e Cristian Bonato.