Un tour europeo per Federico Mecozzi con partenza da Londra e serata evento al Galli

Il suo album d'esordio Awakening, "Risveglio", lo ha presentato in anteprima nazionale la scorsa primavera al tearo Galli di Rimini. Adesso, per il polistrumentista verucchiese Federico Mecozzi, da dieci anni sul palco con Ludovico Einaudi, è il momento di un tour europeo.

L'artista, in questi mesi impegnato con Einaudi in una tournée internazionale che tocca i teatri più importanti, partirà con il suo calendario di concerti. La prima data sarà il giorno di San Valentino, quando debutterà al St Pancras Old Church di Londra. A seguire il 16 febbraio la data a La Bellevilloise di Parigi, il 23 febbraio alla Casa da Musica a Porto. E, ancora il 26 febbraio all'Isc Club di bern, il 28 al Lido di Berlino. Marzo si apre il 9 alla Sala Galielo Galilei di Madrid, tappa il 10 a Luz de gas a Barcellona, il 27 al Concertgebouw di Amsterdam, il 28 a Bozar a Bruxelles e gran finale il 16 maggio al teatro Galli di Rimini. Sul palco riminese sarà accompagnato dall'ochestra sinfonica Rimini Classica.