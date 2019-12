Dal pranzo con i poveri al viaggio in Terra Santi: le feste natalizie del vescovo

Il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi annuncia alcune notizie per le feste natalizie che lo vedranno al fianco dei più bisognosi e in viaggio per testimoniare la parola di Dio. Domenica 22 dicembre, dopo la celebrazione in Cattedrale alle ore 11 della S. Messa, IV domenica di Avvento, mons. Lambiasi alle ore 12.30 sarà in Caritas per prendere parte al tradizionale pranzo di Natale con i poveri. Alle 15.30, prenderà parte e benedirà il “Presepe Vivente” organizzato dalla Fondazione Karis in centro città, a Rimini.

Lunedì 23 dicembre, alle ore 12, benedirà il grande presepe per la città allestito come da tradizione dalla Associazione Sergio Zavatta onlus all’Arco d’Augusto, a Rimini. Martedì 24 dicembre, alle ore 17, mons. Lambiasi farà visita invece presso la Casa Circondariale di Rimini per celebrare la S. Messa, compiere una visita e salutare detenuti, agenti e personale. Alle ore 23.15, il Vescovo presiederà la S. Messa solenne, in Basilica Cattedrale, nella notte di Natale. Il 25 dicembre, giorno del Santo Natale, il Vescovo presiederà la S. Messa solenne, in Basilica Cattedrale, alle ore 11.

Giovedì 26 dicembre, alle ore 11.30, il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica alla Grotta Rossa, nella quale l’APG23 festeggia la “Festa del Riconoscimento”, i ragazzi che hanno terminato il percorso di recupero dalle dipendenze in comunità. Da sabato 27 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020, il Vescovo sarà in pellegrinaggio in Terra Santa con i giovani e le famiglie e gli adulti della Diocesi.