Dalla laurea in legge all'amore per lo yoga: Alfonso Beatrice conquista i riminesi con le lezioni al Ponte di Tiberio

Non c'è da stupirsi se già dal mattino presto passeggiando per il borgo San Giuliano si possono vedere persone praticare yoga al ponte di Tiberio. E' un "trend" in atto già dalla scorsa estate e quest'anno, grazie al passaparola, sempre più appassionati e sportivi scelgono di fare attività fisica all'aria aperta. Merito del riminese Alfonso Beatrice, giovane maestro di yoga, che sta insegnando la disciplina in uno dei luoghi più suggestivi della città. A Rimini si può dire che è in atto un nuovo fenomeno legato al benessere, alla salute, in relazione al contesto ambientale e al paesaggio: lo yoga collettivo, praticato nei luoghi identitari del centro e della Marina. Il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha così incontrato in residenza Municipale Alfonso Beatrice che, dopo la maturità classica e la laurea in giurisprudenza, ha scelto di dedicarsi all’insegnamento dello Yoga tradizionale. Una passione che lo ha fatto viaggiare per il mondo visitando diversi monasteri, in cui ha fatto visite prolungate. Un’esperienza straordinaria che adesso Alfonso sta condividendo con la città, attraverso le classi di Yoga tradizionale organizzate al ponte di Tiberio.

"A ogni classe ci sono più di venti persone - racconta Alfonso - quest'anno la voce si è sparsa ed è un vero successo, sono contento. Adesso mi aiutano un insegnante israeliano e un'altra ragazza molto preparata".

Nel ringraziare Alfonso Beatrice, il sindaco Gnassi ha rimarcato come il Comune di Rimini incentiverà, sosterrà e promuoverà tutte le attività che in qualche modo mettono in relazione il benessere e i luoghi più suggestivi da restituire pienamente, dal mattino alla sera, a cittadini e ospiti.