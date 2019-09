La Camera civile compie dieci anni, l'evento al Galli: distribuzione dei biglietti gratuiti alla cittadinanza

D Mercoledì 25 settembre, dalle ore 12.30 alle ore 14, presso il foyer del teatro Amintore Galli di Rimini, si terrà la distribuzione dei biglietti gratuiti alla cittadinanza per il decennale della Camera Civile di Rimini. La ricorrenza sarà celebrata il 4 ottobre, al Teatro Galli di Rimini, con l’evento “La forza della legalità e del senso del dovere”. Parteciperanno l’Avv. Umberto Ambrosoli Presidente Associazione Giorgio Ambrosoli e l’Avv. Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi Presidente Unione Nazionale delle Camere Civili. Modererà l’incontro l’Avv. Riccardo Belli Presidente Camera Civile di Rimini. La ricorrenza sarà un’occasione importante per confrontarsi sui temi della giustizia civile nel nostro Paese e nel territorio attraverso l’analisi dell’attualità ed il ricordo del lavoro e della grande professionalità dell’Avv. Giorgio Ambrosoli, assassinato 40 anni fa. Un professionista, un uomo, che nell’adempimento del proprio lavoro è stato un esempio per tutti coloro che interpretano la parola legalità nel suo essenziale significato.

La giornata avrà inizio alle 14 con la registrazione dei partecipanti e alle 14.45 con i saluti alla cittadinanza.