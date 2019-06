La voce delle donne per cantare la libertà in musica, tra note jazz e rock

Eco di Donna “Evolution” è la nuova rassegna a San Giuliano Mare di Rimini dedicata alla musica d’autore declinata esclusivamente al femminile. Si tratta infatti di 5 appuntamenti d’autrice sotto la direzione artistica della cantautrice riminese Chiara Raggi, organizzati in collaborazione da Associazione San Giuliano Mare e Caffè dell’Orto. "La musica d’autrice in Italia è un’evidenza, un’onda che non si può fermare. Bisogna creare sempre più luoghi e situazioni in cui il pubblico possa entrare in contatto e toccare da vicino, con orecchie e cuore, la bellezza, la forza espressiva, la verità che abitano la canzone d’autrice in Italia – spiega la direttrice artistica Chiara Raggi – . Eco di Donna Evolution prima edizione è l’inizio di quello che vogliamo diventi un lungo viaggio musicale, di qualità e contaminazione. Un nuovo punto di riferimento per la musica al femminile, per chi la fa e per chi l’ascolta, a Rimini e in tutta Italia".

A ospitare i concerti, alle 21.30, a ingresso libero, sarà la Piazzetta Lacuadra dell'orto (via Lucio Lando, 109) e a inaugurare la kermesse il grande nome di Mariella Nava che nella serata di sabato 22 giugno si esibirà accompagnata da Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà Calabrese al basso. Ripercorrendo la scia dei suoi grandi successi si arriverà così alle sonorità del suo ultimo album, “Epoca”, con cui festeggia il trentennio di carriera iniziata da quel suo primo festival di Sanremo del 1987 con “Fai piano”. Un album che collega tradizione e futuro della nostra canzone e in cui Mariella scrive, interpreta, suona, arrangia, circondandosi dei suoi più affezionati musicisti. L'appuntamento successivo sarà sabato 29 giugno con Marina Mulopolos, cantautrice italo-greca nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk, che ha scelto di percorrere la strada della sperimentazione, nel solco della grande scuola di Demetrio Stratos, ma innestandola in un repertorio “mediterraneo” in senso lato. Una rotta musicale che dalla Grecia arriva fino al Sudamerica, passando per la Sicilia, la Spagna, il Portogallo, con quella sua voce così contemporanea, ma dalla filigrana squisitamente antica, complice la chitarra intensa e il bouzuki ispirato di Paolo Del Vecchio, con lei sul palco.

La cantautrice toscana Giulia Pratelli sarà protagonista invece della serata di sabato 6 luglio riproponendo in chiave acustica il suo album "Tutto bene" prodotto da Zibba. Dal vivo Giulia racconterà le sue canzoni nel modo esatto in cui sono nate, prima di essere state vestite con gli arrangiamenti e la produzione del disco. Oltre ai brani dell'album, l'artista farà ascoltare alcune canzoni ancora inedite come "Non ti preoccupare" (Miglior testo al Premio Bianca D'Aponte 2018) e "Come stai" (Premio InediTO 2018, Miglior Testo al Premio Lauzi 2018).

Si continua sabato 13 luglio con la cantautrice riminese Laura Benvenuti che trasporterà il pubblico nella dimensione di “Un'idea”: il desiderio di vivere senza i condizionamenti e gli schemi dentro i quali ci si perde e alle volte non ci si ritrova più. Un inno alla vita e alla libertà. In alcuni brani prevalgono sonorità tipicamente bossanoviane in altri traspare l'amore per il jazz e per la musica d’autore italiana. Durante il concerto insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), ad Andrea Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, Laura Benvenuti (voce e flauto traverso), racconterà la sua “Idea” in musica e parole e presenterà alcuni brani inediti che faranno parte del nuovo progetto discografico in uscita il prossimo anno.

Sarà infine Crista, cantautrice cattolichina ma sempre in giro per lo Stivale con la sua musica, a chiudere la prima edizione di Eco di donna Evolution, con il concerto di sabato 20 luglio. Sola sul palco con la sua chitarra e la sua voce, l'artista presenterà il nuovo album "Femmina", prodotto artisticamente da Manuele Fusaroli, con l'essenziale, senza ammiccamenti e senza fronzoli, energica e ruspante come la sua Romagna. Una cantautrice rock irriverente, una romagnola che non ha problemi a chiamare le cose con il loro nome, mettendo in musica pensieri e parole di una donna libera.