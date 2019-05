I negozi di Rimini si uniscono in una sfilata di moda all'Embassy, tra eleganza e solidarietà

La solidarietà incontra la moda, a Rimini nel Giardino dell’Embassy, domenica 2 giugno, alle ore 18 con la sfilata di moda "Satis... fashion" che avrà come tema i quattro elementi della vita: terra, aria, acqua e fuoco. Ad organizzarla, in collaborazione con Patrizia Gallo Events è l’Associazione Zeinta di Borg. Per la prima volta un gruppo di imprese riminesi si mette insieme abbracciando tutta la città: dalla superstrada al mare senza la frattura della ferrovia, dall’abbigliamento bimbo ai fiori, dalla sposa ai cuscini, dai gioielli ai costumi da bagno. Il fil rouge della sfilata sono i quattro gli elementi per i quattro tipi di donna che li rappresentano: acqua per la sognatrice e romantica, terra per quella determinata e pragmatica, fuoco per la sensuale e carismatica e aria per la donna classica ed intellettuale. Ad ogni personalità, dunque il suo vestito. Tessuti eterei e leggeri come l’aria da un lato si alternano a materiali più pesanti ed a colori che ricordano la terra.

L’inconsistenza e la materialità danno vita a look raffinati ed eleganti, quasi da dea, o a mise che dimostrano carattere. Le imprese associate anche nella linea scelta, sia per i colori che per la forma seguono il fil rouge. A partire dalla cornice della sfilata con la prestigiosa Fioreria Idea Verde che stupirà con creazioni floreali moderne e molto particolari, nel rispetto del tema della serata impreziosendo la scalinata dell’Embassy, prestigioso villino ottocentesco di marina centro, con un tocco artistico floreale. Graziella Baby, negozio per bambini nel centro storico, vestirà bellissimi bambini dai 6 mesi ai 12 anni con abiti completi, pantaloni, magliette, camice, giacche, giubbotti total look sportivo casual ed elegante da cerimonia. Ai piedi dei piccini ci penserà Piedini Outlet negozio di scarpe in Borgo San Giovanni che si contraddistingue per una moda comoda pratica e resistente con qualità di prodotti. Per la sposa ci pensa Come in una favola, con i suoi vestiti da sogno e come in una favola il sogno di ogni donna diventa realtà e lo sfarzo si alterna al buon gusto. Un tocco di sensualità lo porterà Cose di Sogno con costumi interi sia da mare che particolari e chic x party in piscina, fantasie trendy per signora e teenager in tutte le taglie anche oversize poi intimo con balconet e push up o triangoli in pizzi francesi molto fashion e lingerie di seta con parigine e kimono in pizzi di Calais e seta italiana e francese. Due Lune Calzature Rimini sfilerà con le novità dell'azienda manifatturiera marchigiana: sandali, sneakers, décolleté e pelletteria proporranno i colori moda della stagione P/E 2019 e i classici intramontabili. La produzione è in vera pelle italiana e presta la massima attenzione ai particolari per offrire prodotti artigianali di qualità a prezzi di fabbrica. Ad impreziosire le modelle e i piccoli modelli ci penseranno due gioiellerie: la Gioielleria Banchetti con gioielli (orecchini, bracciali e collane) oro e argento con pietre preziose e pietre naturali alcuni realizzati a mano e con amore. Cristallo d’argento invece adornerà modelle e bambini sia con completi in oro bianco e giallo, diamanti e perle da indossare tutti i giorni e per ornare momenti indimenticabili come spose o cerimonie. Completi in acciaio, nikel free come la nuovissima collezione baby che va da 0 a 18 anni con un esplosione di colore e brillantezza. Una vasta gamma di orologi sportivi, casual, eleganti, uomo donna bambino. Catene pantalone, mala tibetani e bracciali con pietre dure. Tutti prodotti made in Italy. Elite materassi e cuscini, porterà cuscini che accompagneranno simpaticamente le modelle e i piccoli modelli, in memory alla malva, memory limpha agli oli vegetali, cuscini memory forato, cuscini in fibra classici. Cuscini d’arredo ad edizione limitata, seguendo le fantasie del momento. Occhi sotto i riflettori con gli occhiali di Ottica Centrale e le nuove collezioni Gucci, Tom Ford, Ysl, Celine e il brand più venduto al mondo…RayBan! Le acconciature della serata saranno affidate alle mani esperte di Milena di Stile Mihrò con gli ottimi prodotti del Discount del Parrucchiere di via Castelfidardo e al trucco penserà il marchio Wycon Rimini.

Durante la sfilata dei bambini ci sarà anche una piccola performance di Andrea Cucchi bimbo di 9 anni, giovane talento sammarinese e giovane tenore, durante la sfilata intonerà “Il mare calmo della sera”. Presenta la sfilata Patrizia Deitos, modella e cantante jazz internazionale.La sfilata ha anche un risvolto di solidarietà per un progetto della Cooperativa Sociale Il Millepiedi Casa Macanno" Rimini:

l’Area Verde di Casa Macanno è situata a Rimini, in via Macanno 168 (zona Gross). Si tratta di un ampio spazio aperto (circa 10000 mq), adiacente ad una struttura residenziale per disabili attiva dal 1998.

Nel 2001 si è pensato di valorizzare questa area verde per favorire, attraverso i piccoli lavori di manutenzione e pulizia necessari al suo mantenimento, l’integrazione sociale degli ospiti accolti nel gruppo appartamento. La disabilità è soltanto il punto di partenza per scoprire nuove e diverse capacità personali. Con questo spirito abbiamo riunito agricoltori, ragazzi disabili e educatori per realizzare la nostra ambiziosa fattoria nei terreni attorno alla grande Casa Macanno. Al suo interno, sono stati ricavati circa 4.000 metri quadri di orti affittabili nei quali non conta l’esperienza personale, ma la voglia di mettersi alla prova con qualcosa di nuovo e salutare. I consigli ce li mettiamo noi! Qui offriamo terra fertile e acqua pulita, ma soprattutto conoscenze e tecniche per mettere in pratica un’agricoltura sana e rispettosa dell’ambiente, dove l’imperativo non è più “prendere” ma “lasciare meglio di come si è trovato”.

La fattoria è anche un grande centro di formazione, in cui i ragazzi imparano a diventare orticoltori e a condividere ciò che sanno con tutti i loro coinquilini. Questa bella possibilità è stata estesa alle scuole e gli orti per qualche mattinata diventano una classe di biologia. Inoltre vengono tenuti anche corsi per chi vuole trasformare un luogo trasandato in un piccolo angolo di verde rigoglioso, capace di ricambiare le cure ricevute con fiori e ortaggi che sanno di vittoria.