All'ex Velvet si torna a far "Baldoria", al posto dello storico locale apre una birreria

Si chiama "Baldoria" e il nome scelto richiama al divertimento e alla voglia di stare insieme. C'è grande attesa per l'apertura del nuovo locale che sorgerà sulle ceneri del Velvet, la storica discoteca rock di Sant'Aquilina. Dopo che il locale ha chiuso i battenti l'imprenditore Manuel Celli ha comprato l'area e ha costruito un birrificio artigianale con un pub, dove si potrà degustare ottima birra e ascoltare musica dal vivo. Baldoria aprirà i battenti il giorno di San Valentino, ma per giovedì sera è in programma una festa inaugurale con dj e musica.

L'area resterà quindi vococata al divertimento, il Velvet, storica discoteca rock della Romagna, aveva chiuso i battenti annunciando la sua decisione nell'aprile del 2016. Due anni dopo entrarono in funzione le ruspe, per la demolizione dell'edificio. Ed ora l'area tornera metà per le serate di migliaia di persone.